賴總統邀唐鳳、戴資穎等10人 出任無任所大使

賴總統7日上午在總統府致送資政、國策顧問及無任所大使聘書，感謝所有先進擔任國政諮詢及協助推展對外關係的重要職務，為國家發展與人民幸福貢獻智慧與經驗，相信將為國政推動帶來一大助力，讓台灣繼續穩健前行。

賴總統致詞時，首先感謝所有資政、國策顧問及無任所大使接受他的邀請，擔任國政諮詢及協助推展對外關係的重要職務，為國家的發展與人民的幸福，一起來打拚。當前台灣面臨許多挑戰，包括威權主義擴張、氣候變遷、數位轉型及新興傳染病的威脅。身為總統，他的使命就是守護國家的生存發展，保護全體國人的生命財產安全，照顧2,300萬人民的生活。

賴總統強調，未來，我們要持續強化國防、發展經濟、照顧弱勢，提升全社會防衛韌性，也要與民主夥伴站在一起，共同撐起「民主保護傘」，讓民主國家免於威權擴張的威脅。這些重要的工作，除了執政團隊要全力以赴，也需要百工百業的力量，政策推動才能更周延、更符合民意需求。為了將社會各界的多元意見，納入國政的參考，這次共遴聘27名資政、76名國策顧問；另外，為了協助政府推展國際事務，遴聘10名無任所大使。

賴總統指出，資政、國策顧問及無任所大使都是榮譽無給職，大家都是各領域重要的意見領袖，秉持國家優先的精神，貢獻智慧與經驗給國家，他要再次代表臺灣人民向大家表達最由衷的感激。相信有大家的建言與襄助，將為國政推動帶來一大助力，讓臺灣繼續穩健前行，「讓我們一起努力，共同為臺灣打造更美好的未來」。

隨後，總統逐一致送資政、國策顧問及無任所大使聘書。

無任所大使名單如下，吳運東、簡又新、陳正然、唐鳳、芙厄阿布達爾、布興・大立、王寶宗、宋光夫、劉柏君、戴資穎。