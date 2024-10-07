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NCC到立院報告打詐 代主委資格爭議成焦點

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗今日應邀到立法院交通委員會，針對「我國打詐成效與防制」，進行專題報告，因資格有所爭議，由主秘黃文哲代為上台報告，引發關注。

立法院交通委員會邀請數位發展部部長黃彥男、國家通訊傳播委員會代理主任委員翁柏宗、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、警政署刑事警察局、金融監督管理委員會就「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。

翁柏宗上台前，今日擔任交委會主席的國民黨立委魯明哲表示，院長（韓國瑜）指示，因NCC代理主委資格有所爭議，避免後續有爭議，由主秘黃文哲進行報告。

針對身份認定及資格問題，該由代理主委及翁柏宗上台報告，還是主秘黃文哲上台報告有一陣討論，民眾黨立委林國成認為，不能因為身份未明確，就不讓翁柏宗上台報告，且主秘紀錄比代理主委不良，還要上台報告，但如果主席認為效益可以，我服從主席裁定。最終魯明哲決定由主秘黃文哲報告。

黃文哲表示，NCC積極攜手電信業者一起打詐，國際來話詐騙降低98%，同時要求電信業者進行KYC管理企業申請電話號碼總量及非本國人申請以一門為主，同時積極推廣專屬短碼簡訊，除了中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）等電信業者已經推出專屬短碼簡訊，國泰人壽及富邦人壽也已經採用。

此外，日前NCC也公布，為強化電信詐騙防制作為，配合近期「詐欺犯罪危害防制條例」（防詐條例）通過，NCC已與內政部警政署、移民署與臺灣高等檢察署等相關部會建立溝通管道，研商推動各項精進措施，積極建立堵詐聯防機制。

NCC表示，為避免電信服務遭人頭利用從事詐欺犯罪或落入他人不當使用，近期已邀集電信事業與內政部「165全民防騙網」資料庫及移民署資料庫研商介接事宜，目前正在進行系統開發與連線測試，預計於11月將上線。未來民眾申辦電信服務，或是經司法警察機關通知有需要重新核對者，電信事業將透過資料庫核對驗證，以確保用戶資料正確性與真實性。

NCC日前也邀集電信三雄中華電信、台灣大及遠傳到會，針對「打擊詐欺措施、績效及未來規劃」進行專案報告，NCC指出，中華電信配合政府整體打詐政策，透過源頭堵詐積極落實電信門號之KYC風險管理，並已推出境外來話攔阻及語音警示機制、AI關鍵字攔阻惡意商業簡訊、2G偽基地台偵測等措施，獲得初步成效。

NCC指出，中華電信亦應用AI及ICT資通訊科技能力，研發相關科技應用服務，如AI電話秘書防詐、防駭守門員及Line Bot AI防詐隊長等，以協助民眾識別詐騙訊息，減少接觸詐騙之可能。另該公司亦積極參與國際防詐組織GSMA Open Gateway計畫，規劃透過跨業合作開發開放應用程式介面(API)服務，以提供跨產業電信防詐相關應用。對於中華電信配合政府推行打詐措施之努力，NCC表示予以肯定。

NCC也期待中華電信針對黑莓卡、移工卡等議題，希望加速介接有關機關資料庫，中華電信回應預計9月底陸續上路。

遠傳總經理井琪日前也帶隊到NCC，針對打擊詐欺措施、績效及未來規劃進行專案報告。

NCC說明，遠傳配合政府打詐政策，開發「AI預測詐騙自動偵測系統」，以行為分析等方式，主動攔阻詐騙電話與商業簡訊，自111年起累計攔截國際詐騙電話數量超過523萬通，累計簡訊攔截超過1,163萬則；推出VoLTE漫遊語音警示、專屬短碼簡訊等提醒消費者的措施，並且在保障網購用戶個資上推出friDay購物無痕通物流隱碼技術，以保障用戶權益。

此外，遠傳電信指出，自112年起積極偵測偽冒基地臺，阻絕非法訊號，累計3,084個；推出「防駭心守護」服務，直接於網路端為用戶阻擋有害網址高達8.8億次。

NCC委員與遠傳也針對使用AI技術、KYC執行等各項打詐議題做深入的討論與意見交換，遠傳電信承諾將強化MMS系統與簡訊平臺功能，並加速介接有關機關資料庫，落實身分查核，使防詐效果更為完整。

NCC強調，據165通報詐欺門號斷話數統計、上開數據機效，遠傳電信為三家行動通信業者中被通報數最低且表現優異，足見該公司除配合政府打詐措施外，更展現其善盡企業對社會的責任。

台灣大技術長兼法規長揭朝華日前也帶隊到NCC進行報告。NCC說明，台灣大哥大配合政府打詐政策，運用AI技術與電信科技核心實力，建立「電信防堵機制」，協助政府、企業以及全民保護財產安全。

NCC指出，自111年起，推動「境外來話攔阻及語音警示機制」，累計攔阻國際詐騙電話逾530萬通，阻擋詐騙簡訊754萬則；透過封鎖偽冒網站機制，攔截9萬個惡意詐騙網址；推出「935開頭之六碼專屬短碼簡訊」、「商用簡碼服務」，建置可信賴的簡訊服務，協助民眾辨識訊息真偽；架設台灣大哥大「偽冒網站/詐騙訊息」全民通報平台，鼓勵民眾主動識詐。

NCC表示，台灣大運用資料庫、AI模型辨識等資通訊核心能力，結合政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等5大利害關係人，建構反詐生態系。該公司自主研發「反詐戰警企業版」、「反詐戰警個人版」、「安心Call」等3項AI防詐服務，偵測偽冒知名企業300家、偽冒名人600名，偽冒網站逾3,000筆/月，示警騷擾或詐騙電話達750萬通/月，保護電商用戶交易隱私達2億6千萬筆，以提供消費者更安全的交易環境。

此外，NCC關注台灣大上開防詐措施及創新AI防詐作為，惟據165通報詐欺門號斷話數統計，該公司KYC機制仍有進步空間，台灣大亦承諾將持續精進用戶號碼之風險管理措施，以避免用戶號碼淪為詐騙工具。

NCC 中華電信 電信詐騙

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