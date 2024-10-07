集邦：10月電視面板報價僅中尺寸有跌價壓力
集邦科技（TrendForce ）7日公布10月上旬面板價格，TrendForce研究副總范博毓表示，面板廠減產操作策略奏效，僅中尺寸電視面板有跌價壓力。
TrendForce研究副總范博毓指，進入10月份後，受到面板廠在十一假期執行減產操作的幫助，以及中國大陸國內近期家電以舊換新政策的帶動下，電視面板價格可望擺脫前一季度需求下滑、價格全面下跌的窘境。就目前觀察，小尺寸電視面板32吋與43吋跌勢已告尾聲，近期需求不差，預計10月份面板價格有望轉為持平。中尺寸面板50吋與55吋則仍是供給較多，跌價壓力較大的尺寸帶，預計10月份面板價格仍可能有下跌1美元的可能性。大尺寸面板65吋與75吋在面板廠持續嚴控10.5代線稼動率，維持供需穩定下，加上近期以舊換新政策提振買氣，預計10月份面板價格也有望轉為持平態勢。
他說，MNT面板在進入10月份後，需求持續減弱，預期面板價格仍將延續9月份的跌價趨勢，加上部分面板廠為了維持出貨穩定，在第3季末開始與品牌客戶談定不少專案，也增添第4季的價格下跌壓力。就目前觀察，MNT面板在10月份，預期Open Cell面板的價格跌幅將擴大至0.3塊，其中VA面板的價格跌幅可能會略大於IPS面板。至於面板模組價格的跌勢上，預計主流尺寸將下跌0.2~0.3美元，也較前一月份的跌幅擴大。
范博毓表示，10月因為進入需求淡季，NB面板價格在買賣雙方的攻防預計將出現微妙的變化。部分品牌客戶開始要求面板價格下跌，以對應需求的減少以及庫存的升高，不過目前為止大部分的面板廠在態度上仍頗為堅決，不太願意在第4季初就示弱，因此目前預期10月份的NB面板價格仍有機會維持持平態勢。不過隨著需求逐步轉淡的趨勢下，預期雙方的攻防角力仍有可能會持續至下個月，面板廠的壓力仍可能持續升高。
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