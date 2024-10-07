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邁向太陽光電新紀元 工研院於沙崙綠能科技示範場域秀豐碩成果

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
工研院今日舉辦「2024沙崙綠能國際論壇暨成果展會」迎向嶄新太陽光電新紀元。圖左起為太陽光電永續發展協會理事長蔡佳晉、太陽光電發電系統商業同業公會理事長廖禎松、日本臺灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎、經濟部能源署署長游振偉、工研院綠能所所長王漢英、太陽光電產業協會常務理事葉正賢、GESA太陽光電委員會主席沈維鈞。照片／工研院提供
工研院今日舉辦「2024沙崙綠能國際論壇暨成果展會」迎向嶄新太陽光電新紀元。圖左起為太陽光電永續發展協會理事長蔡佳晉、太陽光電發電系統商業同業公會理事長廖禎松、日本臺灣交流協會高雄事務所副所長是枝憲一郎、經濟部能源署署長游振偉、工研院綠能所所長王漢英、太陽光電產業協會常務理事葉正賢、GESA太陽光電委員會主席沈維鈞。照片／工研院提供

工研院為幫助臺灣業者搶攻新能源商機，於臺南沙崙積極建立多元綠能科技開發與示範應用環境，提供國內外綠能研發技術及產業測試、驗證及媒合場域。並在7日舉辦「2024沙崙綠能國際論壇暨成果展會」邀請國內外專家針對新世代太陽光電、前瞻光電材料與電網管理等議題進行交流分享。

經濟部能源署署長游振偉表示，隨著AI人工智慧產業在臺灣的蓬勃發展，我國預計到2030年用電量將增長12%至13%，國際淨零排放的風潮也讓產業對於綠電的需求越來越高。因此，推動太陽光電的發展，不僅是提升臺灣能源自主的必要措施，更是確保未來經濟發展的重要基石。

經濟部能源署於沙崙智慧綠能科學城建置「沙崙綠能科技示範場域」，集結了多家國家研究機構的資源，提供實場性能及試量產示範驗證，為產業化最後一哩路注入強勁動能，更成為創新與產業合作的熱土，助力臺灣成為亞太綠能產業的中心。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，臺灣正處在太陽光電產業蓬勃發展的關鍵時刻。工研院在綠能領域的深耕更為此奠定了堅實基礎。他更期許團隊挑戰更高的目標，提升以此臺灣的研發創新國際能見度。

舉例而言，目前工研院研發的TOPCon（穿隧氧化鈍化接觸）的光電轉換率深具國際競爭力，並已商業化生產。可撓性光電模組更可貼附於建築物外牆，解決臺灣土地資源緊張的問題。除此之外，沙崙場域更孕育許多前瞻技術，這些技術已進入試量產階段，將助力未來商業推動和國際市場的擴展，進一步促進產業對綠能的投資與國際合作。

本次「2024沙崙綠能國際論壇暨成果展會」於10月7日在沙崙綠能科技示範場域E棟舉行。上午場次將探討「PV科技發展的規劃與進展」，並聚焦於「日本的太陽光電技術研發概述」以及「生態與能源的雙贏：漁電共生方案的實際應用與展望」，帶來精彩的實務見解，還有最新的「浮動太陽光電」成果分享。主題演講部分將討論「全球離岸光電發展及臺灣的機會與挑戰」，強調海上太陽能在土地稀缺地區的重要性。專家論壇將邀請產官學研代表交換意見與看法。

下午場次將介紹最新的「鈣鈦礦X ray感測技術」，這種材料因其卓越的載體傳輸能力，成為高靈敏度柔性X射線偵測器的理想選擇，並展示多種鈣鈦礦X射線檢測技術和商業規模的鈣鈦礦X射線平板偵測器。

此外，還將探討鹵化物鈣鈦礦發光材料在X射線成像中的潛力。隨後，將討論「再生能源高占比對電網管理的影響」，分析在2050淨零目標下的挑戰與應對策略。最後，將介紹光伏電廠與儲能系統整合的調度技術，並探討智慧能源管理系統在沙崙綠能科學城的規劃與未來新興技術的引入。

太陽光電 工研院 綠能

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