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台灣大加速企客市場 林之晨：未來10年由AI驅動成長

中央社／ 台北7日電

台灣大哥大投資精誠資訊11.86%股權，總經理林之晨看好，未來10年人工智慧（AI）將驅動企客市場大幅加速成長，在算力、模型、數據上都需要ICT整合解決方案，雙方也會在東南亞市場攜手拓展。

他特別指出，台灣大之前宣布，將針對企業客戶市場，與NVIDIA合力推出新的繪圖運算傳遞網路服務（GDN），是在輝達平台上處理數據加速的解決方案，瞄準企業升級AI的需求。

台灣大哥大今天舉行記者會，宣布今年日月潭花火音樂會將在11月2日登場，將結合AI元素。

台灣大哥大先前斥資總額新台幣39.7億元，取得精誠資訊11.86%股權。林之晨今天受訪表示，雙方在客戶、產品與研發都有互補綜效，在企業客戶市場，台灣大與精誠分別擅長CT（連網科技）及IT（資訊科技）相關服務。

他指出，看準AI時代來臨，IT跟CT會大幅度整合，也就是ICT（資通訊）的需求與商機，「雙方也對國際市場的拓展有非常大的期待」，尤其在東南亞拓展會「1加1大於2，讓彼此計畫大幅加速」。

至於台灣大未來是否會加碼投資精誠，林之晨表示，「不排除任何的可能性」。

林之晨說，看好AI崛起後，所有的企業都必須要轉型升級成AI企業，在算力、模型、數據上都需要ICT整合的解決方案，「在接下來的10年，會是一個AI驅動企客市場成長的過程」，此時是一個很好的切入點。

他表示，目前5G貢獻的營收來源，仍有9成以上都來自消費市場，企客營收占比不如想像高；市場對5G專網、有極高期待，但事後證明生態系成熟速度較慢，「企客市場的成長主要還是會以AI、資安為主」。

林之晨說明，台灣大投資AI的領域也聚焦在與聲音相關的AI、客服相關的AI，以及企業內部的AI工具等，自主研發並導入企業內部後，也會變成對外銷售的產品；台灣大除關鍵10%的領域是自己研發，其他的解決方案會持續與台智雲、萬里雲、精誠、NVIDIA等合作協力提供。

AI 台灣大哥大 林之晨

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