迎接長壽時代 「龜兔賽跑」思維自主儲備退休金

隨著長壽與高齡化時代加速到來，凸顯自主儲備個人退休金的重要性。但國人預期的退休金目標動輒千萬元如何達成？基富通總經理王浩宇表示，退休準備是一項「超長期」的投資，除了要及早開始之外，適合效法「龜兔賽跑」的精神，展現穩定性與耐心，將能抵達最終目的地。

內政部最新統計，去年國人平均壽命回升到80.2歲，而且65歲以上人口比例達18.35%、預估明年將超過20%，顯示長壽、高齡化時代加速到來，未來退休養老費用也會增加，傳統退休金制度恐怕無法完全覆蓋每位退休者需求，因此自主儲備個人退休金，才能讓未來的日子得到更充分的保障。

不過，許多人預期的退休金目標至少千萬元，如何才能達成？王浩宇認為，退休準備是一項「超長期」的理財規劃，過程就像「龜兔賽跑」一樣，挑選投資標的或投資策略的原則，不在兔子的短程衝刺能力，而是展現烏龜的穩定性與耐心，避免受到人性恐懼與貪婪的情緒影響，相信將能贏得最終勝利。

「穩定性」指的是退休理財的投資標的波動度不宜過高，且長期表現穩健。以協助國人退休理財的「好好退休專案基金」為例，都有產官學專家依據各項風險、報酬指標，如：標準差、夏普指數與索提諾指數等，層層篩選出波動度與績效表現均符合長期退休理財需求的基金。

就績效觀察，好好退休專案基金自2021年推出後，即使多次歷經市場利空洗禮，自成立以來（2021/10/1）截至今年9月底為止，5大類型基金的定期定額淨值報酬率平均達20.34%，近一年與近二年的定期定額淨值報酬率平均分別各為8.81%、17.97%，表現確實都相當穩健。

王浩宇表示，選擇長期穩健的標的，再透過定期定額的方式，堅持不懈、耐心紀律投資，雖然不至於暴富，但隨著時間複利持續滾大退休金，為退休生活鋪平道路，能讓未來的日子更加安心。