日韓賞楓季到來 電信業者推日韓優惠漫遊

每年秋天，日韓楓葉季吸引大批國際遊客，不少台灣人今年也規劃利用國慶假期飛往日本或韓國追「楓」。遠傳（4904）針對國人喜愛的日本與韓國，推出賞楓期間限定漫遊優惠方案，日本、亞洲5GB定量包現在只要加10元就可再多買1GB；針對上網需求較大旅客，也有吃到飽方案最低一天只要99元起！台灣大哥大（3045）針對近期要前往日、韓旅遊的民眾推出原號漫遊限時優惠，即日起至11月30日，申辦韓國「計日型」原號漫遊，每日最低只要99元；日韓「計量型」加量不加價，日本15日499元享6GB，韓國15日399元享6GB。

遠傳指出，即日起至11月30日止，申辦遠傳原號漫遊就有機會抽中日本東京、韓國首爾來回機票（各一名）！透過遠傳官網或遠傳心生活APP申辦，周周再抽千元SOGO禮券，超豪禮陪您一起暢遊浪漫秋日，出國上網首選遠傳漫遊，經濟實惠、免換SIM卡方便又安心。

遠傳指出，小資上班族或小家庭出國賞楓，若只需LINE分享照片、FB/IG打卡分享旅程、地圖導航、聯繫親友等需求，推薦用定量包省荷包又便利安全，遠傳漫遊亞洲定量包有1GB/2GB/5GB/10GB不同流量可選購，最低平均一天只要10元起，這次限時推出賞楓優惠專案，日本、亞洲5GB定量包只要10元銅板價就可多再加購1GB。

此外，針對較大上網流量需求旅客，遠傳表示，同步提供韓、泰、新、印、港等亞洲熱門國家吃到飽一天99元方案，讓有海外視訊商務會議、直播代購、追劇玩Game需求的用戶在國外上網時，也不用擔心流量不夠或帳單暴增，遠傳更結合漫遊服務，讓用戶一站式申辦漫遊及投保旅平險，出國需求一次滿足。即日起至2024年12月31日止，遠傳月租用戶透過遠傳心生活APP投保旅平險，單筆保費滿500元，回饋100遠傳幣。

台灣大表示，針對近期要前往日、韓旅遊的民眾推出原號漫遊限時優惠，即日起至11月30日，申辦韓國「計日型」原號漫遊，每日最低只要99元；日韓「計量型」加量不加價，日本15日499元享6GB，韓國15日399元享6GB。

此外，台灣大表示，獨家提供日韓、東南亞「漫遊共享包」，最多可4人共享20GB，平均每日每人18元，分頭逛街免開熱點也能分享上網，透過台灣大客服APP，即可三分鐘一站式申辦原號漫遊、投保旅平險、不便險等便利服務，即日起至12月31日，透過台灣大客服APP使用電信帳單加購旅平險，保費滿千送100元mo幣，讓用戶海外隨時保持連線，盡情捕捉與分享秋日美麗紅葉。

台灣大表示，持續拓展海外合作夥伴，為用戶提供更優質的多元服務。根據台灣大統計，今年8月申辦泰國原號漫遊的用戶較疫情前同期大幅增長70%。隨著步入年底的泰國逐漸涼爽，推估赴泰旅客人數將再成長，台灣大與泰國知名零售集團Central Retail合作，推出赴泰遊優惠活動。即日起，台灣大用戶申辦任一泰國原號漫遊上網方案，即可在泰國著名的Central Department百貨公司以及Robinson超市，領取合計最高3,600元泰銖的購物金。

出國旅遊人潮持續增加，據台灣大內部數據統計，今年8月申辦台灣大日韓原號漫遊用戶較疫情前同期成長三成，顯示日韓仍是台灣民眾喜愛國家之一。台灣大依據用戶多元需求，提供「計日型」、「計量型」、「同遊共享包」等原號漫遊方案，即日起至11月30日，韓國「計日型」原價每日199元，賞楓季期間限定下殺5折只要99元，申辦最少4日、最多30日；日韓「計量型」則加量不加價，日本15天只要499元享6GB、韓國15天只要399元同享6GB，適合小資輕量上網族群。家族、好友一起出遊，獨家提供「共享包」，提供日、韓、東南亞最多可4人共享5GB、12GB 、20GB傳輸量，7天只要499元起，平均每日每人最低只要18元，分開走，免開熱點也能分享上網。