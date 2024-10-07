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新光保全從招聘到管理全面應用AI榮獲「數位轉型鼎革獎」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全榮獲「數位轉型鼎革獎」新光保全吳昕東董事長(右)、新光保全人資長劉佩玉(左)。新光保全提供
新光保全榮獲「數位轉型鼎革獎」新光保全吳昕東董事長(右)、新光保全人資長劉佩玉(左)。新光保全提供

新光保全（9925）積極推動數位轉型，憑藉「人力資本數位賦能」專案，榮獲《哈佛商業評論》全球繁體中文版第四屆「數位轉型鼎革獎」，樹立保全產業的新標竿，並是服務業唯一獲此殊榮的企業。

「數位轉型勢在必行，唯有結合技術與人性化應用，才能發揮最大潛力，推動企業與員工共同成長。」新光保全董事長吳昕東指出，數位轉型不僅在於技術應用的提升，更在於強化組織應變韌性。通過發展學習型組織，公司能快速應對環境變化，此次獲獎正是對新光保全在數位學習和應變能力提升的肯定。

新光保全的數位轉型專案以強化人力資本為核心，結合數位學習與數位化工具，幫助員工提升數位化及專業能力，適應快速變動的市場。公司升級個人學習雲平台及多元線上課程，為員工提供即時學習和自我提升的機會，助力學習型組織的形成。透過滾動式學習不僅提升員工的數位技能，也增強應變能力，為公司可持續發展奠定堅實基礎。

隨著市場環境快速變化，組織韌性尤為關鍵。新光保全人資團隊每日處理大量履歷。為應對此挑戰，公司自主開發AI智能履歷篩選系統，提升篩選效率，縮短招聘時間。這不僅優化招聘流程，也幫助公司快速找到合適人才，並強化企業人才庫，進一步提升應變能力。此外，公司全面升級企業資訊入口平台，整合差勤管理和公文簽核系統，優化行政流程。「HI! SKS」智能秘書功能讓員工迅速找到所需表單或文件，顯著提升工作效率，創造更高效的工作環境，支持組織運營的靈活性與韌性。

新光保全人資長劉佩玉表示，在董事長吳昕東的支持下，公司積極推動數位微學習（Digital Micro Learning），導入多元學習平台，為員工量身訂製進修課程，幫助員工學習新技能，適應市場變化，增強公司作為學習型組織的韌性。數位化勤務交班系統基於OKR體系，讓管制員參與目標設定，提升員工認同感與執行積極性，促進內部協作與溝通。新光保全強調，通過人力資本數位賦能策略，公司積極推動員工的upskill與reskill，提升軟實力同時也提高客戶滿意度和市場競爭力，展現組織的應變能力與韌性，確保公司在市場挑戰中持續成長，實現企業與員工雙贏。

保全 數位學習 董事長

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