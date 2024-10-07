機電工程顧問公司出手 台中工業區舊廠房4.72億元標脫、溢價率5%

第一太平戴維斯受託辦理台中工業區三面臨路廠房於4日公開標售，最後由在地機電工程顧問公司以4.72億元得標、溢價率5%；該廠房位於工業區門戶的工業二十路上，土地面積1,216坪，地上舊廠房約有340坪，全案底價4.47億元。

負責本次公開標售的第一太平戴維斯台中分公司協理賴冠維表示，台中工業區是中台灣最知名都會型工業區，可進駐產業多元，含括科技業、機械設備製造業、金屬製品製造業與食品餐飲業等產業，過往吸引大立光（3008）、上銀科技（2049）與矽品精密等企業進駐。

賴冠維指出，由於該廠鄰近台中市中心，企業在招募人才上享有優勢，在招標期間吸引多家有意整合與擴編中台灣生產據點的業者積極評估。

賴冠維分析，本次由台中在地廠商得標，未來將規劃做為企業長期營運據點。另外，台中市府正積極辦理市政路延伸工程，可縮短台中工業區與市中心的交通路程，串聯台中工業區、七期重劃區、與水湳經貿園區的人流及物流，將成為台中工業區的另一項發展利多。