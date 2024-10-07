鴻海科技日將展示夏普最新前膽技術商品

鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）7日表示，很榮幸受邀參加一年一度的鴻海科技日（HHTD24），展示了多項前瞻技術商品，這些產品甫於9月Sharp Tech Day展出完畢便從日本專程空運來台。夏普展出以「智慧家庭與智慧辦公」二大主題為主，涵括於鴻海科技日的三大主題之一智慧城市的市民服務。

夏普此次展出包含八大展區，為參觀者帶來一場前所未有的科技盛宴。夏普推出COCORO HOME+生成式AI支援服務台，利用自行開發的CE-LLM平台，為消費者提供24小時智慧家庭支援服務。這項服務讓消費者無需擔心使用新產品的困擾，透過生成式AI支援服務台，像真人客服一樣提供最佳的使用建議，為消費者帶來便利和節省時間的服務體驗。

夏普智慧型手機「AQUOS R9」中的應用程式「留言助手」，除了現已支援的日文和英文，已在Google Play商店上新增支援最先進的生成式AI中文功能。這款APP能將來電留言轉換為文字摘要，讓用戶無需收聽錄音即可了解來電者需求，提供更智慧的通訊體驗。

AI健康管理教練：在「智慧家居」區域展示AI如何改變生活，尤其展示了「AI健康教練2.0」，利用生成式AI的對話式UX，為用戶提供個人化的健康管理服務，讓用戶能夠輕鬆進行運動等活動，達成健康管理目標。

AI虛擬化身：夏普展示了能夠當成接待等業務的AI虛擬化身，搭載獨特的邊緣AI技術「CE-LLM」，達到更流暢且自然的中文對話交流，為企業客戶提供更好的服務體驗。

AI智能連結：夏普與京都藝術大學共同開發了可實現與生成式AI自然溝通的可穿戴裝置『AI智慧連結器』。近年來，隨著生成式AI等人工智能的開發和普及不斷進行，但仍存在一些使用上的問題，如需要看著電腦或智慧手機的螢幕操作，或AI回應需要較長時間等，這些都阻礙了AI的輕鬆使用。

A2 ePoster電子紙海報：此產品設計採用市面上廣泛的A2尺寸廣告海報尺度，不僅完美呈現元太E Ink Spectra 6平台豐富飽和的全彩效果，更因搭載夏普的IGZO技術大幅提升了顯示品質和整體設計，包括與相近尺寸等級相比提高了30%的解析度（131PPI），並實現了更簡潔的窄邊框外觀。其輕薄設計不僅美觀，內容可即時更新，更適應多樣的安裝需求，甚至可以實現吊掛式安裝。

IGZO反射型顯示器：55吋IGZO反射LCD顯示器, 此技術相比傳統戶外廣告看板所使用的LCD，系統設計上，因不使用高亮度背光，顯著降低了高亮度帶來的能耗，並從根本上解決了高亮度LCD面臨的系統散熱問題。以55吋IGZO反射LCD顯示器為例，其功耗僅為一般傳統高亮度LCD的十分之一，並利用戶外光源作為顯示基礎，在陽光照射下展現更加明亮和清晰的視覺效果。

光觸媒氣體分解模組：夏普專注於空氣品質改善，以光觸媒技術為核心，透過光觸媒的高氧化力，有效除臭、抗菌，並降低病毒滴度、抑制黴菌生長，減少過敏原。其獨特光觸媒材料主要成分為氧化鎢，相較傳統氧化鈦，對更廣泛光波長反應，包括可見光和LED光源，展現出卓越性能。符合SIAA和PIAJ標準的產品認證，夏普提供「光觸媒抗菌服務」，具有抗菌、抗病毒、除臭、防污和抗真菌等功能，為用戶打造清新健康的生活環境。目前廣泛運用在旅館、更衣室、租賃車、還有物流倉庫、食品展示架等需要保鮮除異味的場域。