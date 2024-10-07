快訊

家園尚未清理完…金山土石流釀災「長興宮險遭埋沒」 今又遇大雨淹水

12強賽／中華隊28人名單公布 3旅外助陣、4桃猿投手成最大團

憑著20年前一本村民電話簿 90歲姊姊與弟弟40年後再重逢

鴻海科技日將展示夏普最新前膽技術商品

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普推出COCORO HOME+生成式AI支援服務台。夏普／提供
夏普推出COCORO HOME+生成式AI支援服務台。夏普／提供

鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）7日表示，很榮幸受邀參加一年一度的鴻海科技日（HHTD24），展示了多項前瞻技術商品，這些產品甫於9月Sharp Tech Day展出完畢便從日本專程空運來台。夏普展出以「智慧家庭與智慧辦公」二大主題為主，涵括於鴻海科技日的三大主題之一智慧城市的市民服務。

夏普此次展出包含八大展區，為參觀者帶來一場前所未有的科技盛宴。夏普推出COCORO HOME+生成式AI支援服務台，利用自行開發的CE-LLM平台，為消費者提供24小時智慧家庭支援服務。這項服務讓消費者無需擔心使用新產品的困擾，透過生成式AI支援服務台，像真人客服一樣提供最佳的使用建議，為消費者帶來便利和節省時間的服務體驗。

夏普智慧型手機「AQUOS R9」中的應用程式「留言助手」，除了現已支援的日文和英文，已在Google Play商店上新增支援最先進的生成式AI中文功能。這款APP能將來電留言轉換為文字摘要，讓用戶無需收聽錄音即可了解來電者需求，提供更智慧的通訊體驗。

AI健康管理教練：在「智慧家居」區域展示AI如何改變生活，尤其展示了「AI健康教練2.0」，利用生成式AI的對話式UX，為用戶提供個人化的健康管理服務，讓用戶能夠輕鬆進行運動等活動，達成健康管理目標。

AI虛擬化身：夏普展示了能夠當成接待等業務的AI虛擬化身，搭載獨特的邊緣AI技術「CE-LLM」，達到更流暢且自然的中文對話交流，為企業客戶提供更好的服務體驗。

AI智能連結：夏普與京都藝術大學共同開發了可實現與生成式AI自然溝通的可穿戴裝置『AI智慧連結器』。近年來，隨著生成式AI等人工智能的開發和普及不斷進行，但仍存在一些使用上的問題，如需要看著電腦或智慧手機的螢幕操作，或AI回應需要較長時間等，這些都阻礙了AI的輕鬆使用。

A2 ePoster電子紙海報：此產品設計採用市面上廣泛的A2尺寸廣告海報尺度，不僅完美呈現元太E Ink Spectra 6平台豐富飽和的全彩效果，更因搭載夏普的IGZO技術大幅提升了顯示品質和整體設計，包括與相近尺寸等級相比提高了30%的解析度（131PPI），並實現了更簡潔的窄邊框外觀。其輕薄設計不僅美觀，內容可即時更新，更適應多樣的安裝需求，甚至可以實現吊掛式安裝。

IGZO反射型顯示器：55吋IGZO反射LCD顯示器, 此技術相比傳統戶外廣告看板所使用的LCD，系統設計上，因不使用高亮度背光，顯著降低了高亮度帶來的能耗，並從根本上解決了高亮度LCD面臨的系統散熱問題。以55吋IGZO反射LCD顯示器為例，其功耗僅為一般傳統高亮度LCD的十分之一，並利用戶外光源作為顯示基礎，在陽光照射下展現更加明亮和清晰的視覺效果。

光觸媒氣體分解模組：夏普專注於空氣品質改善，以光觸媒技術為核心，透過光觸媒的高氧化力，有效除臭、抗菌，並降低病毒滴度、抑制黴菌生長，減少過敏原。其獨特光觸媒材料主要成分為氧化鎢，相較傳統氧化鈦，對更廣泛光波長反應，包括可見光和LED光源，展現出卓越性能。符合SIAA和PIAJ標準的產品認證，夏普提供「光觸媒抗菌服務」，具有抗菌、抗病毒、除臭、防污和抗真菌等功能，為用戶打造清新健康的生活環境。目前廣泛運用在旅館、更衣室、租賃車、還有物流倉庫、食品展示架等需要保鮮除異味的場域。

AI LCD 夏普

延伸閱讀

鴻海科技日與輝達展望AI 8日暢談下一波產業革命

鴻海營收報喜 科技日前股價先漲、朝200元挺進

台股下跌時小資族買什麼？ 最愛這檔高息 ETF 勝過台積電

鴻海科技日、台積法說 聚焦

相關新聞

曾繁城慨捐1.1億 以父母之名命名的清華大學「捷英文物館」落成

清華大學「捷英文物館」7日舉行落成典禮。文物館由清華大學名譽博士、台積電（2330）文教基金會董事長曾繁城捐款興建，田中...

企業缺工潮嚴峻 GOLF 學用接軌聯盟引領人才永續解方

台灣企業正面臨著前所未有的缺工浪潮，根據104人力銀行提供的數據顯示，目前平均每個職缺僅能吸引到0.5位人才應徵，且依照...

華碩接手英特爾 NUC 事業一年 加速 AI 技術創新

PC品牌大廠華碩（2357）7日宣布，自去年10月正式接手英特爾NUC新一代運算單元業務後，已在AI技術創新上取得許多突...

友達偕中美晶打造雙玻模組 勇奪經濟部「金能獎」、VPC 認證雙肯定

為掌握全球淨零政策的龐大綠能商機，友達（2409）光電持續布建能源解決方案，7日宣布與中美晶（5483）攜手合作，打造大...

工研院太陽光電論壇 聚焦提高轉換率與多重應用

工研院今天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦綠能國際論壇暨成果展，邀請國內外專業及業者與會，針對提高太陽光電轉換效率及多重應...

緯創聯電遭 DDoS 攻擊 數發部：相關單位均有掌握

數發部長黃彥男7日表示，對於產業近日遭到DDoS攻擊事件，國安會及數發部均有掌握，截至目前未看到嚴重損害，雖駭客組織有很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。