華碩接手英特爾 NUC 事業一年 加速 AI 技術創新

PC品牌大廠華碩（2357）7日宣布，自去年10月正式接手英特爾NUC新一代運算單元業務後，已在AI技術創新上取得許多突破。此外，華碩今日亦宣布旗下ROG玩家共和國日前於德國科隆電玩展(Gamescom)盛大發表的兩款電競螢幕ROG Swift OLED PG27AQDP以及ROG Strix OLED XG27ACDNG，即日起在台隆重上市。

過去一年，華碩延續英特爾NUC產品線十年來的優越產品效能及品質，成功將全球數千名用戶順利過渡至華碩NUC迷你電腦系列。華碩憑藉其穩定品質與創新技術，成為專業領域、電競娛樂或AI應用首選解決方案，協助用戶在AI新時代中持續領先。

華碩電腦全球資深副總裁、開放平台事業群暨智慧物聯網事業群共同總經理許祐嘉表示：「在接手英特爾 NUC 產品線一周年之際，我們不斷突破創新，為全球客戶帶來最先進的技術。無論是推出全球首款AI迷你電腦，還是幫助現有NUC用戶順利移轉，皆展現了華碩在維持產業領導地位上的決心。」

今年9月，華碩於IFA展會上推出全球首款搭載Intel Core Ultra處理器(第二代)及Microsoft Copilot+的AI NUC迷你電腦NUC 14 Pro AI，這款產品配備最新NPU、GPU及CPU架構，提供了比AI PC筆電更靈活的使用模式，帶來突破性的AI性能，為高階運算任務開啟全新可能。

ROG NUC與NUC 14 Performance也為華碩AI NUC產品線注入了新活力。這些產品專門為遊戲玩家及多用途商業應用而設計，將卓越性能的硬體完美融合於小巧外型中，兼具高效能與靈活性。

此外，華碩旗下ROG玩家共和國日前於德國科隆電玩展盛大發表的兩款電競螢幕：ROG Swift OLED PG27AQDP，以及ROG Strix OLED XG27ACDNG即日起在台隆重上市。

其中，ROG Swift OLED PG27AQDP為全球首款1440p 480Hz電競螢幕，搭載防眩光 WOLED面板；而大小一樣是26.5吋的ROG Strix OLED XG27ACDNG，則配備360Hz更新率和抗反射的QHD QD-OLED面板；兩款螢幕均採用華碩獨家超低動態模糊(ELMB)與OLED防閃爍技術，能呈現無與倫比的視覺效果。

ROG玩家共和國是目前業界唯一同時擁有QD-OLED與WOLED系列產品的電競螢幕品牌，可滿足玩家多元需求，重新定義顯示效能，是進行各類電競賽事及暢玩所有競技遊戲的絕佳選擇。