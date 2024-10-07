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友達偕中美晶打造雙玻模組 勇奪經濟部「金能獎」、VPC 認證雙肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達與中美矽晶攜手打造大尺寸SunAlto雙玻雙面發電太陽能模組，取得「國家標準自願性標章（VPC）」認證，並勇奪經濟部能源署舉辦的優質太陽光電產品「金能獎」肯定。友達／提供
友達與中美矽晶攜手打造大尺寸SunAlto雙玻雙面發電太陽能模組，取得「國家標準自願性標章（VPC）」認證，並勇奪經濟部能源署舉辦的優質太陽光電產品「金能獎」肯定。友達／提供

為掌握全球淨零政策的龐大綠能商機，友達（2409）光電持續布建能源解決方案，7日宣布與中美晶（5483）攜手合作，打造大尺寸、雙玻雙面、高發電效益且具備高耐候等特色的太陽能模組產品，取得「國家標準自願性標章（Voluntary Product Certification, VPC）」高效能模組認證，同時勇奪經濟部能源署舉辦的優質太陽光電產品「金能獎」肯定。展現雙方共同強化台灣本土綠色供應鏈，持續供應可靠、安全的能源產品，目前已獲客戶採用出貨，有望挹注下半年至2025年的營運動能。

友達長期深耕能源市場，並隨著產業需求投入產品升級及擴產計畫。自2023年與中美矽晶進行戰略合作，以「M10 N-Type耐候型暨高可靠度模組產品開發計畫」參與經濟部產業發展署之產業升級創新平台輔導計畫。友達運用高效太陽能單晶TOPCon電池，研發出大尺寸M10 TOPCon模組「SunAlto雙玻雙面發電太陽能模組」，其功率達490W，符合高轉換效率、低衰減的電池技術，並具備強壯的結構強度、高抗風壓及高抗鹽害特型，能滿足屋頂型、水面型及地面型等不同場域應用需求，專門因應台灣海島型氣候所打造之高可靠性模組。

友達光電能源事業群總經理林恬宇指出，隨著人工智能（AI）和雲端運算技術的快速推展，穩定且持續的電力需求急遽上升，加速推進高效能大尺寸電池與太陽能模組需求。友達的太陽能模組品質長期受到台灣及國際一線大廠的肯定與支持，本次獲獎的SunAlto雙玻雙面發電太陽能模組，除了可廣泛運用在各類型的場域，亦經國際原廠校正與認證，完整符合台灣VPC品質規範及國際可靠度；同時透過友達自行研發的太陽能發電監控系統，企業或民間用戶都能及時且有效的掌握發電效益，為後續維運做最有效的規劃與資源分配。

中美矽晶總經理陳振乾表示，受到國際減碳淨零浪潮驅動，與政府能源自主化的政策支持，台灣太陽能建置與發電量每年持續突破歷史新高，亦促使太陽能業者在技術品質上持續精進。為滿足友達大尺寸超高效單晶TOPCon電池的強勁需求，中美矽晶搶先於2024年完成全線大尺寸N型TOPCon超高效電池的設備投資及產線建置，電池平均效率可達台灣業界最高的25.50%，並榮獲經濟部第十二屆優質太陽光電產品「金能獎」肯定，未來中美矽晶將持續響應政府能源轉型政策，提升產品規格與全球太陽能產業接軌。

有鑑於太陽能建置與發電量持續增長，友達除了致力技術升級以滿足市場需求，未來也將持續拓展能源版圖、佈局全球市場，並透過強化技術量能、垂直整合能源產業鏈，滿足客戶一站式採購需求，進一步鞏固台灣在地綠色能源產業的韌性。

友達與中美矽晶攜手打造大尺寸SunAlto雙玻雙面發電太陽能模組，取得「國家標準自願性標章（VPC）」認證，並勇奪經濟部能源署舉辦的優質太陽光電產品「金能獎」肯定。友達／提供
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友達研發「SunAlto雙玻雙面發電太陽能模組」，符合高轉換效率、低衰減的電池技術，並具備強壯的結構強度、高抗風壓及高抗鹽害特型，專門因應台灣海島型氣候所打造之高可靠性模組。友達／提供
友達研發「SunAlto雙玻雙面發電太陽能模組」，符合高轉換效率、低衰減的電池技術，並具備強壯的結構強度、高抗風壓及高抗鹽害特型，專門因應台灣海島型氣候所打造之高可靠性模組。友達／提供

友達 太陽能發電

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