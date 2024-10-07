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華通第3季營收仍符合預期 法人看好低軌衛星挹注

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

華通（2313）日前公布9月營收64.6億元，雖然月減少7.73%，年減少8.98%，第3季營收201.9億元，季增加19.6%，年增加3.1%，符合法人預期。法人並看好，華通長期受惠低軌衛星商機。

法人分析，華通9月營收月減少年減少主要是大客戶SMT需求持續減少，不過總計第3季營收201.9億元，仍符合預期200-210億元區間。

華通日前說明，泰國進入設備裝機階段，初期規劃約30萬平方英呎產能，優先生產衛星產品的硬板，期望可在第4季試產及完成客戶認證。

華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

華通表示，低軌衛星產品為今年能見度最高的產品，除了既有客戶外，也會積極擴大衛星產業的客戶群，並持續拓展Data Center、AI伺服器、Switch、CPO、光模塊、車用電子等新客戶，以期未來在各產業領域的PCB用板都能積極發展掌握商機。

營收 華通

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