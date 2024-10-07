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曾繁城慨捐1.1億 以父母之名命名的清華大學「捷英文物館」落成

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
清華大學捷英文物館今天落成，文物館館長謝小芩（左起）、前校長賀陳弘、曾夫人陳韓、曾繁城、校長高為元、副校長簡禎富、楊儒賓、建築師黃聲遠共同揭幕。清大／提供
清華大學捷英文物館今天落成，文物館館長謝小芩（左起）、前校長賀陳弘、曾夫人陳韓、曾繁城、校長高為元、副校長簡禎富、楊儒賓、建築師黃聲遠共同揭幕。清大／提供

清華大學「捷英文物館」7日舉行落成典禮。文物館由清華大學名譽博士、台積電（2330）文教基金會董事長曾繁城捐款興建，田中央建築師事務所建築師黃聲遠領軍設計、歷時3年打造，將典藏清華哲學所特聘講座教授、中研院院士楊儒賓伉儷捐贈的近4,000件東亞近代文物，以「根植清華、連結東亞」的理念，展現清華人文學術視野，也成為新竹第一座國際級文物館。

曾繁城感念父母曾捷、黃月英撫育之恩，將文物館命名為「捷英館」。曾繁城偕夫人陳韓女士，及文物捐贈者楊儒賓、方聖平伉儷今天都出席落成典禮，並在建築師黃聲遠的導覽下，參觀這座融入清華南校區自然景觀的生態建築。

清華大學校長高為元表示，文物與歷史帶領著人類思考「我是誰」和「生命的意義」這兩個命題。他認為，捷英文物館正是探索這些問題的重要場所，「文物就像一片鏡子，讓我們透過時空背景去對話，更了解自己。」

高為元並引用楊儒賓的著作《多少蓬萊舊事》中提到的「一花一世界，一葉一如來」，闡述每件文物都蘊含豐富的歷史意義。他感謝台積電文教基金會的支持，以及楊儒賓、方聖平教授伉儷的捐助，期許捷英文物館能成為每一個人探索自己與蓬萊島的美好起點。

曾繁城的父親當年是1950年海南島大撤退來到台灣的。「那時我才3歲多，跟著父母從貴州一路流離到海南島，終於搭上最後一班船來到台灣。」曾繁城表示，正是這段經歷，讓他有機會從做電晶體，一路走到台積電和今天的台積電文教基金會。

曾繁城說，他一直很喜歡看書，尤其是清華四大國學導師梁啟超、王國維的作品，「我們要了解歷史，才知道為何存在、存在的目的是什麼、會產生何種影響。」

文物會說話 發揮話語權

捷英文物館目前已收藏近4,000件東亞近代文物，主要來自楊儒賓與方聖平伉儷的捐贈，未來藏品總數預計逾6,000件。藏品涵蓋明清以降400來漢字文化圈的文物史料，包括中日台韓鴻儒、政治家、書畫家、漢學家、外交使節的書畫、手稿及書信，歷史價值極高。

楊儒賓在清華大學任教30多年，教學研究之餘，以其專業及獨到的眼光，收藏了許多珍貴的東亞文物，如今悉數捐贈清華，為捷英文物館奠定了豐富的館藏基礎。

除了慷慨捐贈文物，楊儒賓近年更發想、策畫「中華民國渡海七十週年」、「1949的戰爭記憶」、「近世旅日華裔文化人書畫」等主題特展，對文物館的籌建貢獻良多。

「文物自己會說話。」楊儒賓說，透過各種因緣，許多在戰亂下流離失所的文物來到他的手上。他認為，這些珍貴歷史文物可以更客觀地呈現歷史，提供一個較少爭議的方式來討論敏感話題，化解意識形態的對立，發揮獨特的話語權，「它們雖來自戰亂的惡因，但我希望它能結出極好的善果！」

清華校史即是近代史縮影

捷英文物館館長謝小芩指出，清華大學本身就是一所歷史獨特的大學，創立於革命動盪之際，東西文化交會之處，以庚子賠款退款興學，1949年後在台建校，校史與東亞近代發展及國際局勢習習相關，「清華大學作為這些珍貴歷史文物藏品的載體，並發展詮釋權，實在最適合不過。」

謝小芩也透露，文物館將於明年秋天舉辦開館大展，主題就鎖定在民國誕始的1911年，展出武昌起義、辛亥革命的重要文件史料，並呈現這段歷史對台灣的影響。這一年也是清華大學創立之年，以此作為開館大展主題，深具意義。

多元視角、溫柔對待環境的建築

建築師黃聲遠以「多元歷史視角及溫柔對待環境的建築」理念來設計這座隱身林間的文物館，佳恩營造負責興建。這裡原來有一處圍繞在果樹林間的農家老三合院。為最大程度保留原貌，黃聲遠把文物館蓋成了ㄇ形，讓老三合院成為新三合院東廂的一部分，蓮霧、芒果、龍眼樹仍在館舍間茂密生長，結實纍纍。

老三合院如何保留或拆除的議題已在校內討論了20多年，黃聲遠承接了保留老三合院精神的主旨，提出整合方案，針對正房結構予以安全補強，並清理已傾頹的附屬增建空間（左右廂房）。「避免用力去修它或拆它，只為未來保留機會。」黃聲遠說。

在黃聲遠的精心設計下，師生未來仍能從內、外穿越這座與地景融合、隨地勢起伏的文物館，從土地公廟漫步至教育大樓。內部空間也突破傳統展廳設計，寬窄高低交錯，呈現自然流動的姿態，為未來的文物展出方式保留最大的想像與彈性。

為保護珍貴文物，黃聲遠將典藏庫房設計在文物館的核心處，周圍皆以宛如護城河的雙層牆包覆保護，環繞著除蟲室、研究室、及適合展出文物及相關說明的展間。特別配置的多面觀景窗，也讓觀展者遊走館內時，仍能隨時與當下戶外的時空參照，與環境保持連結。

清華大學捷英文物館今天落成，楊儒賓(左起)、副校長簡禎富、前校長陳文村、曾夫人陳韓、曾繁城、校長高為元、建築師黃聲遠、文物館館長謝小芩共同揭幕。清大／提供
清華大學捷英文物館今天落成，楊儒賓(左起)、副校長簡禎富、前校長陳文村、曾夫人陳韓、曾繁城、校長高為元、建築師黃聲遠、文物館館長謝小芩共同揭幕。清大／提供
清華大學今天舉行捷英文物館落成典禮。清大／提供
清華大學今天舉行捷英文物館落成典禮。清大／提供
捷英文物館呈ㄇ形，納入老三合院，成為「新三合院」。清大／提供
捷英文物館呈ㄇ形，納入老三合院，成為「新三合院」。清大／提供

台積電 清華大學

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