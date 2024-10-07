工研院太陽光電論壇 聚焦提高轉換率與多重應用

工研院今天在台南沙崙綠能科技示範場域舉辦綠能國際論壇暨成果展，邀請國內外專業及業者與會，針對提高太陽光電轉換效率及多重應用方式交流，並盼促進綠能投資及國際合作。

工業研究院綠能與環境研究所長王漢英接受媒體聯訪表示，太陽光電是邁向淨零碳排的重要手段，台灣雖已有許多進展，但未來仍有很多挑戰需要面對，此次邀請國內外太陽光電技術研發及應用領域專家齊聚，除了進行交流，也展示相關研發成果。

王漢英表示，此次論壇聚焦太陽光電轉換效率及多重應用兩項主題，由於台灣土地面積有限，提高轉換效率，同樣發電量所需的土地面積更少；另外，太陽光電除了設置在地面，還有屋頂、魚塭、建築物外牆、高速公路側邊等使用方式，在有限面積下能產生更多太陽光電。

他說，此次特地邀請太陽光電發展成果豐碩的日本、荷蘭等國家專家與會，與國內廠商分享技術應用與交流，並希望進一步促進產業對綠能投資及國際合作。

經濟部能源署長游振偉表示，推動太陽光電發展是提升台灣能源自主必要措施，政府相對應政策也會不斷推陳出新，多元綠能與深度節能為兩個發展大方向，工研院綠能所的研究相當重要，對2050淨零碳排目標有很大幫助。

工研院提供資料指出，現場展出亮點技術成果包括突破地形限制的「可撓式矽晶TOPCon模組」，採用工研院開發技術，能有效降低光源反射，顯著提升光電轉換效率，且具備可彎曲、安裝快速等優點，適合大樓外牆和高速公路隔音牆，甚至交通載具車頂等多樣化應用。