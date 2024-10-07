緯創聯電遭 DDoS 攻擊 數發部：相關單位均有掌握
數發部長黃彥男7日表示，對於產業近日遭到DDoS攻擊事件，國安會及數發部均有掌握，截至目前未看到嚴重損害，雖駭客組織有很多，部分與先前親俄駭客是相同，但也有新的駭客組織出現，數發部均有分享情資給相關單位。
立法院交通委員會今日邀請數發部長黃彥男就「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。會前黃彥男接受媒體採訪時回應有關近期台塑化（6505）、緯創（3231）、聯電（2303）紛紛公告網站遭網路DDoS攻擊事件。
黃彥男表示，民間企業被攻擊，國安會及數發部均有掌握相關狀況，但目前攻擊狀況不只是先前的親俄駭客，也有出現新的駭客組織，數發部都有分享情資給相關單位，目前沒看到嚴重斷訊跟損害狀況。近期侵擾也是以DDoS為主，但並沒有入侵系統內部，有些甚至不到1級資安事件。
親俄羅斯的駭客組織NoName057先前對台灣政府發起分散式阻斷服務攻擊（DDoS），數發部統計，共45單位受到攻擊。近期石化廠台塑化、電子組裝廠緯創、晶圓代工廠聯電皆公告網站遭網路DDoS攻擊，媒體關注是否有掌握相關資安情資與損害狀況。
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