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缺工潮加劇 緯創、仁寶、友達組 GOLF 聯盟 急尋解方

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）7日攜手友達（2409）、仁寶（2324）等企業夥伴，以GOLF學用接軌聯盟的身分向市場揭露，台灣企業正面臨到的隱憂及前所未有的嚴重「缺工潮」。據104人力銀行資料顯示，目前平均每個職缺能吸引0.5 位人才應徵，而依統計數據顯示，這種情況仍在逐年加劇。這意味著企業在人才競爭中，對於年輕人才的招募策略與雇主品牌經營須更加積極靈活，才能在這波缺工浪潮脫穎而出。

Z 世代崛起  ESG 成企業吸引人才關鍵

隨著 Z 世代（1997 至 2012 年出生）逐漸成為職場主力，這一代人的影響力已愈來愈大。104 人力銀行整合招募服務處總經理吳麗雪指出，Z 世代重視永續性，對於企業的 ESG 表現有更高期望，因此企業在建立雇主品牌上，要建立讓新世代人才認可的核心員工價值主張（EVP）。

由友達、仁寶、緯創三大企業領軍的 GOLF 學用接軌聯盟，自 2017 年底，便著眼於「人才永續」的議題，一路走來已有超過 50 家企業、50 間大學響應加入。甫接任第三屆聯盟理事長的新加坡商鈦坦科技總經理李境展表示：「我們看到學校在積極尋找產學合作的機會，企業也樂意助力培育優秀人才。面對少子化與 AI 時代的雙重挑戰，我們希望透過聯盟的力量，攜手夥伴共同迎接挑戰，為學生描繪出無限的未來，也為企業展現更寬廣的願景。」

ESG 與 DEI 標竿企業實務交流 啟發經營思路

GOLF 學用接軌聯盟除了免費提供學生近 650 堂的線上課程與豐富實習名額外，亦積極提供企業會員之間的交流。聯盟近期舉辦了企業參訪，帶著企業會員實際走入「友達光電」與「3M 台灣」的工作場域，由兩間企業主管親自專題分享他們在ESG綠色永續承諾、創新文化塑造及 DEI 推動的實務做法，吸引近 20 間企業如仁寶電腦、緯創資通、力成科技、台達電、微星科技、緯育、新加坡商鈦坦科技、104人力銀行等超過 40 位企業夥伴踴躍參與。

參訪活動上，由友達光電人力資源策略處處長蔡明勳分享友達事業永續經營及 DEI 多元、平等和包容的藍圖倡議。友達光電連續六年入選彭博性別平等指數，展示其在創造多元共融的職場文化方面的傑出表現。此外，友達光電的綠色科技創新和智慧生活解決方案，也凸顯了其在環境永續（ESG）上的領先地位。

3M 台灣的參訪由 3M 台灣技術長陳君杰分享企業的永續觀點與創新解決方案，實際走訪客戶技術中心，結合「節能、減廢、生態、健康」的鑽石級綠建築，透過優越的研發技術與源源不絕的創新能量，落實 ESG 永續發展的理念。

其中一位參與活動的 HR 分享道：「有機會深入參訪其他企業的內部，聽到實務上的策略和分享，真的是很難得的經驗！透過這次參訪，能夠了解到企業是如何把永續的願景跟目標，落地在員工福利、公司政策、場域設計和產品開發上，也對於 ESG 和 DEI 的實踐有了更多的想像。」

GOLF 學用接軌聯盟揪企業強強聯手 共創人才永續

對於 GOLF 學用接軌聯盟的企業會員們能夠破除商場上的競爭藩籬、無私攜手利他，期望減少學用落差，達到人才永續的願景，GOLF 學用接軌聯盟理事長暨新加坡商鈦坦科技總經理李境展呼籲，歡迎有志企業與學校一同加入聯盟，為台灣的人才培育共盡心力。

GOLF學用接軌聯盟獲超過100家的企業與學校加入。GOLF／提供
GOLF學用接軌聯盟獲超過100家的企業與學校加入。GOLF／提供

ESG 友達

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