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車輛中心與德檢測認證機構合作 建自駕資安驗證平台

中央社／ 台北7日電

車輛研究測試中心今天表示，4日與第三方檢測認證機構德國TÜV SÜD共同簽訂合作備忘錄，建立台灣符合UN R155、R156和R157法規的標準驗證能量，協助業者取得資安防護、軟體更新以及自動車道維持系統開發輔導能力與認證資格。

車輛中心透過新聞稿指出，智慧車在人工智慧AI時代蓬勃發展，也帶來資訊安全問題，尤其是駭客攻擊威脅車輛安全和消費者隱私。

為應對挑戰，聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）已分別針對車用資安、遠端軟體更新（OTA）和自動車道維持系統，正式發布UN R155、UN R156和UN R157等自駕與資安法規，台灣智慧電動車零組件與系統若銷往歐洲，必須通過上述的測試驗證。

車輛中心指出，與德國TÜV SÜD合作，建立符合相關法規與標準的驗證平台，可協助業者縮短產品切入國際市場的時間，提升台灣產業的全球競爭力。

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