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鴻海科技日與輝達展望AI 8日暢談下一波產業革命

中央社／ 峰台北7日電
鴻海科技日將於8日和9日登場，預料推出Model D和Model U 2款新電動車，圖為1日下午舉行展前說明會，現場展示的Model B車款。中央社
鴻海科技日將於8日和9日登場，預料推出Model D和Model U 2款新電動車，圖為1日下午舉行展前說明會，現場展示的Model B車款。中央社

鴻海科技日將於8日起登場，根據規劃，開幕式鴻海董事長劉揚偉將對集團未來願景發表談話，鴻海也將與人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA），暢談下一波產業革命，此外包括智慧製造、衛星通訊、新能源、智慧電動車等，也將是開幕夥伴對談焦點。

鴻海科技日將於8日和9日登場，今年展會規模較2023年增加1倍，預計有超過2000名包括客戶、供應商、合作夥伴以及其他企業代表等貴賓出席，第一天採邀請日，第二天開放一般民眾參觀。鴻海科技日兩款電動車新Model D和Model U也將首次亮相。

根據規劃，8日上午鴻海董事長劉揚偉將在開幕式對未來願景發表談話，隨後鴻海旗下鴻佰科技（Ingrasys）總經理丁肇邦，將與輝達機器人技術與邊緣AI部門副總裁塔拉（Deepu Talla），暢談鴻海與輝達的下一波產業革命。

接著鴻海數位長史喆，將與輝達、Alphabet旗下的工業機器人軟體公司Intrinsic、西門子、波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）等智慧製造夥伴代表，分享鴻海未來在智慧製造的實踐。鴻海B5G策略負責人趙元瀚，將與智慧城市夥伴歐洲衛星製造廠ThalesAlenia Space代表，對談鴻海在衛星通訊發展。

此外鴻海產品長蕭才佑，將與智慧電動車夥伴包括突破能源風險投資基金（Breakthrough EnergyVentures, BEV）、奇異公司（GE Vernova）、Our NextEnergy、BMW i Ventures等代表，展望鴻海的新能源發展。

鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki），將與鴻海與采埃孚集團合資成立的ZF Foxconn Chassis Modules執行長杜夫（Eike Dorff），暢談鴻海的智慧電動車策略；鴻海與裕隆合資的鴻華先進總經理李秉彥，將分享鴻海電動車開放平台與委託設計製造服務（CDMS）商業模式，鴻華先進也將發表新款電動車型。

鴻海說明，鴻海科技日將有生成式AI（Gen AI）、三大平台、國際化、以及夥伴關係等4大亮點，將展現完整AI解決方案、三大平台融入AI全面應用、以及鴻海在創新和科技的成果等3大展現。

在展示主題，此次鴻海科技日包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市整合數位健康、超級算力中心、半導體、前瞻技術等6大主題，期間也規劃主題論壇，涵蓋生成式AI、智慧製造、智慧電動車、智慧城市、數位健康、企業永續、新創孵創計畫、Next Forum等主題。

AI 電動車 鴻海

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