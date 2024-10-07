中嘉結盟遠傳 推出家用光纖+行動上網「双網得利」

中嘉寬頻表示，7日宣布攜手擁有最大5G頻寬、最大連續低頻、最大總頻寬等頻譜三冠王優勢的「遠傳電信」合作，針對同時有家用光纖及行動上網需求的家庭，首創業界推出從照顧全家人網路需求出發、能任意搭配家用光纖速率及行動上網速率的全新「双網得利」方案。

中嘉寬頻表示，申辦中嘉寬頻家用光纖吃到飽方案搭配遠傳電信4G或5G行動上網吃到飽方案，月租費最低只要998元起超划算，可同時享有最高1Gbps的高速光纖上網吃到飽以及5G飆網吃到飽體驗，精打細算的小資族，或是喜歡玩遊戲、看影音的飆網族，都能挑選到符合使用需求的速率方案。

中嘉寬頻觀察，台灣消費者的數位使用狀況，高達9成國人都有上網習慣，且近8成消費者是同時使用光纖寬頻及行動上網的混合上網者，「在外用手機、回家用寬頻」成為數位網路時代的顯學。

中嘉寬頻指出，深知多數家庭中不只有一個行動上網的需求，中嘉寬頻突破市場上固網寬頻和行動網路一起辦的申辦限制，申辦「双網得利」家用光纖方案，可以搭配多個行動上網方案，找身邊家人親友一起辦、方便又划算，額外再送全家人超實用的家樂福禮券、最高爽領52,500元。

中嘉寬頻行銷事業處副總顧景琪表示，家中固網寬頻和手機行動上網一起申辦資費更優惠，因此已經逐漸獲得消費者的青睞，可惜的是各業者方案只提供固網行網固定速率組合，無法因應每個人使用情境而有不同的資費選擇，且限制一個家戶只能搭配一個行動門號。我們觀察到這種傳統資費設計其實不符合消費者多元需求，因此中嘉寬頻攜手遠傳電信推出全新「双網得利」方案，是業界首創讓用戶可以彈性選搭固網和行網各自適合的速率，家人們一起申辦行動門號數量也較無限制，且價格更划算，一次申辦就能完成全家人的上網資費規劃，省下繁瑣的申辦作業時間，輕鬆滿足全家日常上網需求。