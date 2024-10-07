快訊

「和解飯」前先嗆聲 藍白不滿府院黑白臉 綠籲顧民生

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「達成目標」：財庫更旺盛

賺爛！他翻AirPods包裝盒「過5年才發現」多撈1770元 百萬人朝聖：真的有

神基家庭日慶35歲 預估今年第4季為全年高峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基歡慶創立三十五周年慶，特別選在台北兒童新樂園舉辦家庭日活動。神基／提供
神基歡慶創立三十五周年慶，特別選在台北兒童新樂園舉辦家庭日活動。神基／提供

神基（3005）5日歡慶創立三十五周年慶，特別選在台北兒童新樂園舉辦家庭日活動，神基以「擁抱初心，展望永續大未來」做為活動主軸，吸引超過2,200位員工及眷屬的熱情參與，展望後市，神基董事長黃明漢指出，今年第4季筆電及汽車零組件較弱的狀況仍持續上演，但在強固型電腦業務增長下，預期今年單季高峰仍在第4季。

黃明漢表示，今年是神基成立三十五周年，我要特別感謝現場的每位員工以及做為強而有力後盾的所有家屬們，因為有你們與公司一同成長壯大，我們得以不斷挑戰獲利新高與締造卓越佳績。一路走來我們始終秉持創新與品質的承諾，為全球客戶創造價值、提供卓越的產品與服務，未來AI和ESG將引領產業發展，神基將持續朝整合軟硬體及AI合作夥伴生態系統發展，攜手供應鏈推動永續邁向新的高峰，同時為社會和環境帶來正向的影響力，迎接世界的挑戰。

針對營運狀況，黃明漢坦言，原本業界預期PC產業整體的景氣應該會逐步回溫，但事實上看起來並沒有發生，整體的景氣不是特別看好。

黃明漢分析，原本在筆電應用的綜合機構件業務上，我們本來預計下半年會開始換機潮，但現在看來反彈的機會是較低的。連帶的在中國大陸的汽車零組件，汽車市場的「內捲」情況仍持續發生。但我們強固型電腦業務仍保持不錯的成長態勢，所以整體業績來看，第3季較第2季仍有成長。

黃明漢指出，今年第4季筆電及汽車零組件較弱的狀況持續上演，但預期今年單季高峰仍在第4季，但NB在明年應該有機會再成長，所以整體來看，我們今年全年業績仍有一個個位數成長，且毛利率會維持一個不錯的水準。

展望明年，黃明漢表示，依據現在OEM開案狀況，明年第1季應該會好一些，預期上半年筆電狀況應該會向上，而強固型電腦業務明年狀況依然不錯，整體來看，雖然汽車這塊短期我們仍然不看好，但神基明年整體營運比起今年應該會有較好的成長。

延伸閱讀

GOLF聯盟參訪友達與3M台灣 交流永續共融經驗

00961更像00919「月配息」版而非00878！ 雨果：前十大成分股重複也不多

研華參加能源周 助力企業低碳化、數位化雙軸永續轉型

神基、茂訊蠶食強固電腦大餅

相關新聞

獨家／緯創「小金雞」緯謙奔百大新創前段班 總座曝前世今生

代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙，近年憑藉自研「雲端應用解決方案」協助各企業夥伴完成上雲任務，也在市場...

代工雙雄派「小金雞」登急重症年會 大秀 AI+BI 創新應用

英業達（2356）、緯創（3231）近日雙雙透過旗下「小金雞」智慧裝置事業子公司英華達、及創新雲端服務供應商緯謙，攜手登...

研調：晶圓代工未來5年複合成長11.5% AI和HPC驅動

研調機構DIGITIMES預估，今年全球晶圓代工營收將達1591億美元，年增14%，2029年將突破2700億美元；20...

鴻海科技日與輝達展望AI 8日暢談下一波產業革命

鴻海科技日將於8日起登場，根據規劃，開幕式鴻海董事長劉揚偉將對集團未來願景發表談話，鴻海也將與人工智慧AI晶片大廠輝達（...

神基家庭日慶35歲 預估今年第4季為全年高峰

神基（3005）5日歡慶創立三十五周年慶，特別選在台北兒童新樂園舉辦家庭日活動，神基以「擁抱初心，展望永續大未來」做為活...

AI 應用扮推手 2029年全球晶圓代工營收突破2,700億美元

DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2024年全球晶圓代工業營收估達1,591億美元、年增14%，2025年營收可望成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。