神基家庭日慶35歲 預估今年第4季為全年高峰

神基（3005）5日歡慶創立三十五周年慶，特別選在台北兒童新樂園舉辦家庭日活動，神基以「擁抱初心，展望永續大未來」做為活動主軸，吸引超過2,200位員工及眷屬的熱情參與，展望後市，神基董事長黃明漢指出，今年第4季筆電及汽車零組件較弱的狀況仍持續上演，但在強固型電腦業務增長下，預期今年單季高峰仍在第4季。

黃明漢表示，今年是神基成立三十五周年，我要特別感謝現場的每位員工以及做為強而有力後盾的所有家屬們，因為有你們與公司一同成長壯大，我們得以不斷挑戰獲利新高與締造卓越佳績。一路走來我們始終秉持創新與品質的承諾，為全球客戶創造價值、提供卓越的產品與服務，未來AI和ESG將引領產業發展，神基將持續朝整合軟硬體及AI合作夥伴生態系統發展，攜手供應鏈推動永續邁向新的高峰，同時為社會和環境帶來正向的影響力，迎接世界的挑戰。

針對營運狀況，黃明漢坦言，原本業界預期PC產業整體的景氣應該會逐步回溫，但事實上看起來並沒有發生，整體的景氣不是特別看好。

黃明漢分析，原本在筆電應用的綜合機構件業務上，我們本來預計下半年會開始換機潮，但現在看來反彈的機會是較低的。連帶的在中國大陸的汽車零組件，汽車市場的「內捲」情況仍持續發生。但我們強固型電腦業務仍保持不錯的成長態勢，所以整體業績來看，第3季較第2季仍有成長。

黃明漢指出，今年第4季筆電及汽車零組件較弱的狀況持續上演，但預期今年單季高峰仍在第4季，但NB在明年應該有機會再成長，所以整體來看，我們今年全年業績仍有一個個位數成長，且毛利率會維持一個不錯的水準。

展望明年，黃明漢表示，依據現在OEM開案狀況，明年第1季應該會好一些，預期上半年筆電狀況應該會向上，而強固型電腦業務明年狀況依然不錯，整體來看，雖然汽車這塊短期我們仍然不看好，但神基明年整體營運比起今年應該會有較好的成長。