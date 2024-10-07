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代工雙雄派「小金雞」登急重症年會 大秀 AI+BI 創新應用

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

英業達（2356）、緯創（3231）近日雙雙透過旗下「小金雞」智慧裝置事業子公司英華達、及創新雲端服務供應商緯謙，攜手登上「SECC暨急重症聯合學術年會（簡稱：急重症年會）」，兩間大廠除展出旗下最新的智慧醫療應用成果，也將旗下利用AI（人工智慧）、BI（自助和企業商業智慧）驅動的多項創新醫學成果，實際帶到會場向業界大咖們分享。

由台灣急救加護醫學會 (TSECCM)、中華民國重症醫學會 (TSCCM)、美國重症醫學會 (SCCM, USA)合力主辦的「2024 急重症聯合學術年會」於6日正式落幕。其中，素有「代工雙雄」之稱的英業達、緯創，也各自派出子公司到場參加，而緯謙作為緯創集團旗下專攻創新雲端服務應用的大廠，也在現場實際展示利用 AI 與 BI 驅動醫療數據技術。

至於英業達則透過子公司英華達，將旗下「思邁智慧輸液系統」實際搬到現場展示，英華達透露，這套「思邁智慧輸液系統」，未來將實際導入台大醫院總院、癌醫中心、雲林、新竹、金山及北護等6大院區。英華達醫療電子事業負責人暨副總經理曾慶安透露，隨著機器全面導入約3000台思邁智慧輸液幫浦至台大各院區，將實際改善這種狀況。

隨著連續舉辦2天的「2024 急重症年會」正式閉幕，大家也看到了台灣企業大廠在精準醫療、智慧醫療方面的「硬實力」，而現場也聚集了來自各地的專業醫師、資深專家，共同探討重症及急診的最新發展，而在醫院內除了專業的醫療團隊、精密的醫療儀器，精準的數據治理也成為關鍵。

英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

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