GOLF聯盟參訪友達與3M台灣 交流永續共融經驗
科技大廠友達、仁寶、緯創發起的GOLF學用接軌聯盟近期舉辦企業參訪，帶領企業會員實際走入友達與3M台灣的工作場域，由2間企業主管分享在ESG綠色永續承諾、創新文化塑造及推動DEI多元共融的實務做法。
GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟今天發布新聞稿表示，此次參訪活動吸引來自仁寶電腦、緯創資通、力成科技、台達電、微星科技、緯育、新加坡商鈦坦科技、104人力銀行等，超過40名企業代表參與。
在參訪活動上，友達光電人力資源策略處處長蔡明勳說明友達事業永續經營，以及DEI多元、平等和包容的藍圖倡議。3M台灣的參訪由3M台灣技術長陳君杰分享永續觀點與創新解決方案，並實際走訪客戶技術中心。
GOLF學用接軌聯盟已有超過50家企業、50間大學加入，近期接任第3屆聯盟理事長的鈦坦科技總經理李境展表示，面對少子化與人工智慧（AI）時代的雙重挑戰，希望透過聯盟的力量，攜手夥伴共同迎接挑戰。
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