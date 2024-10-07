快訊

酒店妹欠債起殺心...狠殺男友水泥封屍棄置 最終判關27年半定讞

賴總統提出「祖國論」後 中共33機艦出海擾台

台東離奇車禍屍塊散布…死者身分曝光 當「城市遊俠」慘死街頭

GOLF聯盟參訪友達與3M台灣 交流永續共融經驗

中央社／ 台北7日電

科技大廠友達、仁寶、緯創發起的GOLF學用接軌聯盟近期舉辦企業參訪，帶領企業會員實際走入友達與3M台灣的工作場域，由2間企業主管分享在ESG綠色永續承諾、創新文化塑造及推動DEI多元共融的實務做法。

GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟今天發布新聞稿表示，此次參訪活動吸引來自仁寶電腦、緯創資通、力成科技、台達電、微星科技、緯育、新加坡商鈦坦科技、104人力銀行等，超過40名企業代表參與。

在參訪活動上，友達光電人力資源策略處處長蔡明勳說明友達事業永續經營，以及DEI多元、平等和包容的藍圖倡議。3M台灣的參訪由3M台灣技術長陳君杰分享永續觀點與創新解決方案，並實際走訪客戶技術中心。

GOLF學用接軌聯盟已有超過50家企業、50間大學加入，近期接任第3屆聯盟理事長的鈦坦科技總經理李境展表示，面對少子化與人工智慧（AI）時代的雙重挑戰，希望透過聯盟的力量，攜手夥伴共同迎接挑戰。

延伸閱讀

台74線紅色Golf高速逆向車禍 惡劣撞人還踩油門逃跑

友達智慧能源解方全面升級 多元應用啟動淨零建築關鍵力

友達人資管理轉型奏捷 奪「數位轉型鼎革獎」機構之首

友達智慧能源解方全面升級進化 Energy Taiwan 首亮相

相關新聞

獨家／緯創「小金雞」緯謙奔百大新創前段班 總座曝前世今生

代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙，近年憑藉自研「雲端應用解決方案」協助各企業夥伴完成上雲任務，也在市場...

代工雙雄派「小金雞」登急重症年會 大秀 AI+BI 創新應用

英業達（2356）、緯創（3231）近日雙雙透過旗下「小金雞」智慧裝置事業子公司英華達、及創新雲端服務供應商緯謙，攜手登...

AI 應用扮推手 2029年全球晶圓代工營收突破2,700億美元

DIGITIMES分析師陳澤嘉預估，2024年全球晶圓代工業營收估達1,591億美元、年增14%，2025年營收可望成長...

台積電布局全球 德媒：護國神山藉經濟威懾中國暴力

晶圓代工龍頭台積電積極在國內外擴建產能。德媒以衛星視角分析台積電在台灣的產能布局，並指出台灣出於安全政策原因不放棄在晶片...

英業達升級雲端 ERP 完成 AI 商業賦能 「這大廠」為功臣

代工大廠英業達（2356）在SAP台灣（思愛普軟體系統）助力之下，成功將營運核心 ERP 升級上雲，以 SAP S/4H...

半導體設備出路在哪裡？ 台積電明年資本支出較今年增…美國《晶片法案》影響曝

國際半導體產業協會（SEMI）估計，2025年至2027年間，半導體製造廠商將支出4000億美元在12英寸晶圓廠製造設備上，創新高紀錄…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。