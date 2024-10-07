英業達升級雲端 ERP 完成 AI 商業賦能 「這大廠」為功臣

代工大廠英業達（2356）在SAP台灣（思愛普軟體系統）助力之下，成功將營運核心 ERP 升級上雲，以 SAP S/4HANA 雲端 ERP 梳理財務、採購、供應鏈等數據，優化端到端流程，實現全球營運效率一致性、同步各處廠區生產節奏，助力決策者即時掌握全球據點營運全貌，加速布局新事業，搶攻 AI 伺服器與高科技嶄新商機。

據悉，英業達生產基地橫跨亞、歐、美洲等地，近年積極布局人工智慧、車用電子、5G 行動網路、元宇宙等領域，並陸續擴大全球營運據點與生產量能。展望未來，英業達強調，團隊將持續瞄準雲端 ERP 結合 AI 的效益，經營團隊也期許未來透過 SAP 商業 AI 賦能各營運場景，持續鞏固市場競爭優勢。

英業達董事長葉力誠表示，持續發展具前瞻性的新事業領域，海外多處生產基地也陸續成形，我們很高興有 SAP 作為集團轉型升級的穩固後盾，透過 SAP 加快 ERP 上雲的進程，能在關鍵時期優化營運流程兼顧集團未來成長策略，逐步實踐「全球製造、全球接單、全球營運」目標。在集團採用 SAP S/4HANA 雲端 ERP後，管理層獲取全球營運數據的時間縮短了 90%，有助於我們透過高品質且即時的數據報表掌握整體營運狀況、洞悉市場脈動並加速決策，引領集團開拓新成長曲線。

本次 SAP 原廠服務團隊協助搬遷作業，在英業達停機不超過 48 小時的需求下，SAP 鏈結上海、大連、北京、印度、新加坡與德國等多地資源，協助英業達簡化資料量至低於原先的 1/3，最終以 44 小時提前完成升級作業，展現 ERP 上雲的最佳實踐。在這次專案扮演關鍵角色的英業達資訊長暨資安長黃英哲指出，集團實現無痛升級上雲，在完善部署 SAP S/4HANA 雲端 ERP 後，第一線營運同仁也能受惠於更一致的使用者體驗，提升全球各據點的端到端執行效率並穩固生產動能。

其中，集團財務每月結帳及成本計畫執行效率，從原先的 8 天縮短到 3 天；工單結算縮短 90% 時間，提升財務數據可靠度；同時，採購 PO 價格異常報表的產出效率也加快 10 倍，更即時監控訂單內容，提升採購資訊透明度，進而能更敏捷調整營運策略。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，在全球 AI 浪潮下，數據成為企業的關鍵競爭利器，透過落實數據透明化、數據即時性，打造 AI Ready 的營運環境，企業才能更快速獲取 AI 賦能決策加速、業務創新的顯著效益。正如這次英業達將數位核心 ERP 轉型上雲，除了看重 SAP S/4HANA 雲端 ERP 可支持業務擴展、資安與合規、IT 維運優化及總體擁有成本更具競爭力，更是看準雲端 ERP 打通數據孤島且注入 AI 等前瞻創新應用的優勢。SAP 很期待能持續攜手英業達，為集團未來的全球新事業布局和永續經營策略打造堅固的根基，鞏固市場領先地位。

展望未來，英業達以 SAP 雲端 ERP 為核心，實踐「輕核心、大周邊」策略，藉助擁有豐富功能模組的SAP 商業技術雲端平台（SAP BTP）滿足多樣性的系統整合和創新應用加值需求，並計畫利用嵌入於雲端 ERP 的 SAP 商業 AI 賦能核心營運流程與新事業拓展加速，為集團優化決策品質、推升成長動能，達成中長程營運目標，持續締造傲視全球的佳績。