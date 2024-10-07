台積電布局全球 德媒：護國神山藉經濟威懾中國暴力

晶圓代工龍頭台積電積極在國內外擴建產能。德媒以衛星視角分析台積電在台灣的產能布局，並指出台灣出於安全政策原因不放棄在晶片領域的主導地位，歐洲與美國難以望其項背。

德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）的「由上而下經濟學」系列專欄5日刊文「台灣在這裡擴展對中國的經濟防禦牆」。該文透過LiveEO的衛星影像鳥瞰分析台積電在台灣與全球各地不斷擴建的晶圓代工廠與封裝廠，包括國內新竹、台中、高雄、嘉義，以及國外美國亞利桑那、日本熊本，與德國德勒斯登的晶片廠等。

該文指出，「台積電的晶片廠在太空中也很容易被偵測。」「他們通常有一個獨特的方形布局，在屋頂上置有管道，緊鄰一旁的巨大建築物是通風系統。」

該文指出，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與歐盟主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）出席台積電8月在歐洲第一家晶圓廠的動土儀式，「這麼多名人同時出現在德勒斯登克洛茲切（Dresden-Klotzsche）是很罕見的。」這個訊號夾帶的訊息是：「歐洲正走向（晶片製造）獨立，以因應中國哪天還是決定占領或封鎖台灣的情況。」

該文表示，「當今至少有60%的晶片來自中國聲稱擁有主權的島嶼。在最好的晶片之中甚至高達90%。」歐洲與美國希望晶片產業與亞洲切割，但最新的衛星影像顯示「世界最重要的製造商台積電不允許這樣」。台積電正在家鄉島嶼上建造一座又一座新工廠，那裡的產能比世界其他地方強大很多。台積電也希望最新最好的晶片繼續在台灣生產。

台灣之所以不願意放棄在晶片領域的主導地位，主要是出於安全政策原因。「中國共產主義政府視這個民主治理的小島為自己的領土，並希望收回它。必要時使用暴力。」但觀察家指出，「只要全球經濟依賴台灣生產的晶片，中國就面臨著一個大規模的全球經濟危機，這也會損害中國。」

該文指出，台灣靠的是經濟威懾。國內民眾稱台積電為「護國神山」不是沒有道理。台積電也將在新竹、台中與在高雄的晶圓廠生產最新一代的2奈米半導體，使得微型、功能極度強大的晶片成為可能。

反觀德勒斯登廠2027年開始生產只製造12至28奈米的晶片，意味著「即使歐洲獲得第二座台積電工廠，產能翻倍，也只是剛好滿足市場需求」。