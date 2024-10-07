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獨家／緯創「小金雞」緯謙奔百大新創前段班 總座曝前世今生

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯謙總經理夏志豪參加創投視角：VC分享會。記者吳康瑋／攝影
緯謙總經理夏志豪參加創投視角：VC分享會。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）旗下創新雲端服務供應商緯謙，近年憑藉自研「雲端應用解決方案」協助各企業夥伴完成上雲任務，也在市場上建立良好的口碑，更一舉入選創投公會2024年公布的《新創100大》榜單。對此，緯謙總經理夏志豪近日除了現身分享團隊一路走來的心路歷程，以及前世今生之外，也親自向大家揭曉緯謙奪得滿手銀彈的訣竅。

夏志豪分享，緯謙作為知名代工廠緯創旗下專門提供各種「基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案」的子公司，起初也被人質疑為什麼可以算進「新創」的行列。對此，他坦言，緯創近年因為自身股價的強勁表現，而受到市場民眾的熟悉，而旗下緯謙則是直到7、8年前，才從母公司中分割出來，因此團隊實際上也算是成立未滿十年的新公司。

夏志豪透露，回顧七、八年前緯謙決定分割獨立時，內部是直接拿一家閒置了很久、非常久沒有使用的公司，直接交給現在的經營團隊，並改名為「緯謙」、從頭開始做，而目前最先投資緯謙的市場創投，主要是中華電信，然後去年則再入手「中華開發、凱基金控」兩家大廠。他說，自己在公司剛成立時，很擔心會不會自己的年紀太大了，自稱「新創」會不會太勉強，直到自己看到有很多年紀比自己大的人，都有參與投資時，心情才稍微好一點。

據悉，緯謙為緯創集團子公司，長年以 Cloud、AI、Data 為核心，為企業打造智慧製造、智慧醫療、智慧零售/政府及AI應用，引領產業實現高效轉型；並於2021年取得中華電信策略入股，也與Microsoft、Oracle建立長期夥伴的關係，而總經理夏志豪作為帶領團隊走到「新創100大」的幕後大功臣，不僅擔任中華軟協理事與智慧零售暨物流供應鏈促進會會長一職，更曾在2018年獲經理人雜誌評選為台灣百大傑出經理人。

針對此次活動，創投公會理事長特助謝睿哲表示，這次邀請入選「新創100大」的指標業者，現身分享創業家對創投、新創之間的獨家觀點。標題闡明藉由將「銀彈」、與「夢想」互相結合，透過引進創投的支持讓新創企業能夠專注於創新，也讓新創企業的成功反過來為創投帶來收益，藉由創投與新創的攜手合作，激盪出無數新火花。

緯謙目前專注於提供基於公有雲平台與混合雲架構的應用解決方案，協助企業佈署雲端資源，提供專業的雲端搬遷、轉型策略、技術導入、整合支援和雲端託管，打造兼備靈活彈性與高度安全性的解決方案，為客戶量身打造適合各種企業特性的雲端服務，並且旗下自研產品已獲「電子五哥大廠」採用。展望未來，緯謙看好，在廣泛運用雲計算的新時代中，「公有雲」仍握有相等強勁的發展潛力，並將持續致力替旗下客戶，提供量身訂做的私有雲或混合雲解決方案。

緯謙總經理夏志豪參加「創投視角：VC分享會」。記者吳康瑋／攝影
緯謙總經理夏志豪參加「創投視角：VC分享會」。記者吳康瑋／攝影
緯謙總經理夏志豪參加「創投視角：VC分享會」。記者吳康瑋／攝影
緯謙總經理夏志豪參加「創投視角：VC分享會」。記者吳康瑋／攝影
緯謙總經理夏志豪。記者吳康瑋／攝影
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緯謙總經理夏志豪。記者吳康瑋攝影
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