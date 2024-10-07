聯電、緯創、台塑化同日被駭 3廠均稱對營運無影響

晶圓代工廠聯電、電子組裝廠緯創、石化大廠台塑化網站，近日都傳遭到駭客攻擊，三家公司均表示已恢復運作，對營運無重大影響。刑事局表示未接獲相關報案，有資安官警指出，這波攻擊疑是俄羅斯駭客發動，可能與賴清德總統的「中俄領土」發言有關。

據悉，聯電官網是四日遇駭，修復後頁面仍時好時壞，聯電昨發聲明表示，公司遭受網路攻擊時立即啟動防禦機制，當日網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩，對營運無重大影響。持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，增設資安防護機制並持續密切監控。

緯創、台塑化遭駭客攻擊也都發生在四日，兩家公司也說皆已恢復正常運作，沒有個資或內部文件資料外洩，對營運並無影響。公司啟動相關防禦機制與復原作業，後續持續密集監控，提升網路與資訊基礎架構安全管控。

近期桃園國際機場、證交所、銀行紛傳出遭駭客攻擊，聯電、緯創、台塑化也被攻擊；刑事局尚未接獲報案，正密切注意。有科技偵查官警說，有資安資料指出，這波攻擊疑是俄羅斯駭客發動，可能與賴清德總統的「中俄領土」發言有關。

官警說，駭客攻擊分「外顯式」及「隱藏式」，DDoS（分散式阻斷服務）攻擊或置換網頁屬外顯式，就是要昭告天下，通常為表達訴求，也有為勒索；入侵網路系統或植入木馬程式則屬隱藏式，目的是竊取資料或監控，會秘密進行。

官警解釋DDoS手法，以程式對特定網站或ＩＰ大量連線，癱瘓網路頻寬或主機所能負荷服務量能，導致服務變慢或暫時中斷，不會造成資料外洩，但有駭客利用DDoS聲東擊西，趁資安人員疲於應付時入侵竊取資料。

警方建議企業使用「網路流量清洗」，阻絕導引異常流量，或採取ＣＤＮ（內容傳遞網路），分散伺服器以擴大網路服務量能。