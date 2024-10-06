聯電重訊證實官網遭攻擊 強調對公司營運無影響

本報日前獨家披露親俄駭客攻擊我國高科技產業，聯電（2303）今天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，但強調受攻擊時有啟動相關防禦機制，當日網站已恢復運作。

聯電說明，官網10月4日遭受網路DDoS攻擊時，立即啟動相關防護機制，當日網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞，對公司營運無重大影響。

聯電也表示，公司將持續提升網路與資訊基礎架構安全控管，增設資安防護機制並持續密切監控，以確保資訊安全。