聯電重訊證實官網遭攻擊 強調對公司營運無影響

聯合報／ 記者胡蓬生陳俊智／連線即時報導
聯電（2303）今天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，但強調受攻擊時有啟動相關防禦機制，當日網站已恢復運作（示意圖與新聞事件人物）。本報資料照片
聯電（2303）今天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，但強調受攻擊時有啟動相關防禦機制，當日網站已恢復運作（示意圖與新聞事件人物）。本報資料照片

本報日前獨家披露親俄駭客攻擊我國高科技產業，聯電（2303）今天發布重訊證實官網遭受網路DDoS攻擊，但強調受攻擊時有啟動相關防禦機制，當日網站已恢復運作。

聯電說明，官網10月4日遭受網路DDoS攻擊時，立即啟動相關防護機制，當日網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞，對公司營運無重大影響。

聯電也表示，公司將持續提升網路與資訊基礎架構安全控管，增設資安防護機制並持續密切監控，以確保資訊安全。

聯電 資安 駭客

延伸閱讀

聯電證實遭駭！公司重訊回應：網站恢復運作、無資料外洩

台中2男握全台1700萬人個資 靠「肉搜神器」亂賣下場曝

英特爾營運面臨挑戰 但與聯電的合作計畫不受影響

玉晶光、聯電 認購熱

相關新聞

聯電證實遭駭！公司重訊回應：網站恢復運作、無資料外洩

晶圓代工廠聯電（2303）今（6）日公告，針對官網遭受網路DDoS攻擊事件進行說明，指出網站已恢復運作，目前評估沒有個資...

傳PChome疑似資料庫外洩 網路家庭：不實謠言

有網友在網路社群質疑，疑似PCHOME資料庫外洩，鎖定高儲值帳號被盜，對此，網路家庭澄清表示為不實謠言，更絕無資料庫外洩...

文科畢業闖科技圈成思科副總 林速貞：成功是段旅程

林速貞是科技公司資安領域少見的女性副總，出生在一個台灣傳統家庭，成大外文系畢業後為抗拒相親安排赴美追夢，轉行及升遷過程充...

美國可能制裁陸面板廠 聯詠等高階DDIC有望受惠

美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單，法人機構認為，對台灣DDIC族群的正負面影響皆有，去中化對台灣DDIC業者不一定是正面...

iPhone 16加持 鴻海、大立光Q3營收創新高

iPhone 16拉貨動能強勁，供應鏈同步吃補，鴻海、大立光今年第三季均創單季新高，展望第四季，鴻海營運有望逐季加溫，大...

鴻海第3季營收寫佳績…跳高增近二成 樂觀持續向上

鴻海昨（5）日公布9月營收7,330億元，月增33.6%、年增10.9%，為歷年同期次高，主要是受惠消費智能產品（主要是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。