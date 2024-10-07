快訊

美知名學者米爾斯海默談兩岸情勢：美將確保台灣不會宣布獨立

鴻海科技日、台積法說 聚焦

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

科技股進入旺季，創新產品及主題持續發光，明（8日）、後兩天登場的鴻海科技日、17日上場的台積電（2330）法說會將是兩大亮點，前者有利人工智慧（AI）及電動車再躍盤面重心，後者是萬眾矚目焦點，法人陸續調高台積電及供應鏈目標價。

鴻海9月營收打敗外資預期，為同期次高，第3季營收則是同期新高，可望迎來第4季的更亮麗表現。鴻海科技日今年邁入第五年，規模將擴大，市場焦點放在AI完整解決方案及電動車等。

摩根士丹利證券（大摩）給予鴻海的270元目標價最高，主要是認為輝達GB200出貨時間不會再延後，鴻海將持續受惠於AI需求提高。摩根大通證券（小摩）則估計，到2025年，AI伺服器占鴻海營收比重將達27%，給予鴻海260元的目標價。

除鴻海營收搶眼外，大立光9月營收雖然月減7%，但年增17%，且第3季營收創歷史新高，受惠於蘋果新機挹注。Apple Intelligence是否有助於掀起換機潮，成為市場關注重點。

台積電法說更是重中之重。繼大摩、小摩、瑞銀證券釋出最新的看多觀點之後，上周高盛證券也發布報告，將台積電目標價從1,230元上調到1,270元。高盛指出，預期英特爾到2026年的委外訂單規模將達213億美元，其中台積電約占107億美元，約占台積電總營收的8.5%。

就外資資金動向來看，外資雖然連續三日賣超台股，賣超總金額逾700億元，但對台積電已是轉賣為買，連續兩個交易日都是買超，累計金額為44.5億元；外資上周五（4日）買超鴻海34.2億元，終結連二賣。

台積電 營收 鴻海

延伸閱讀

鴻海第3季營收寫佳績…跳高增近二成 樂觀持續向上

大數字／夜盤交易 隔日日盤重要指標

有台積電（2330）金融股也打底相挺！ 00905市值型ETF一張免1.4萬可入手

長期投資0050或台積電？99啪「千萬實戰經驗」：用一個方法來判斷

相關新聞

聯電、緯創、台塑化同日被駭 3廠均稱對營運無影響

晶圓代工廠聯電、電子組裝廠緯創、石化大廠台塑化網站，近日都傳遭到駭客攻擊，三家公司均表示已恢復運作，對營運無重大影響。刑...

英特爾AI晶片砍單 台鏈備戰

英特爾營運遭逢逆風，傳出公司為因應內部策略調整與終端需求變化，大幅調降明年旗下AI伺服器晶片出貨目標，降幅最多高達三成以...

輝達、超微搶推新顯卡…半導體鏈備貨 動起來

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）市場爭奪戰，從AI晶片一路打到繪圖處理器（GPU），兩強新一代AI晶片陸續面市之際，...

鴻海科技日、台積法說 聚焦

科技股進入旺季，創新產品及主題持續發光，明（8日）、後兩天登場的鴻海科技日、17日上場的台積電法說會將是兩大亮點，前者有...

英特爾 AI 晶片砍單 華碩、技嘉急向大廠調貨

英特爾傳出大砍旗下AI伺服器晶片Gaudi 3明年出貨目標，也打亂華碩、技嘉等品牌廠原本有意推出搭載英特爾晶片的AI伺服...

英特爾顯卡整軍 要擦亮PC招牌

英特爾近期營運陷入低潮，傳出雖然大砍明年AI伺服器晶片出貨目標，仍有意在2025下半年推出旗下Arc系列第二代的Batt...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。