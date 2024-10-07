鴻海科技日、台積法說 聚焦

科技股進入旺季，創新產品及主題持續發光，明（8日）、後兩天登場的鴻海科技日、17日上場的台積電（2330）法說會將是兩大亮點，前者有利人工智慧（AI）及電動車再躍盤面重心，後者是萬眾矚目焦點，法人陸續調高台積電及供應鏈目標價。

鴻海9月營收打敗外資預期，為同期次高，第3季營收則是同期新高，可望迎來第4季的更亮麗表現。鴻海科技日今年邁入第五年，規模將擴大，市場焦點放在AI完整解決方案及電動車等。

摩根士丹利證券（大摩）給予鴻海的270元目標價最高，主要是認為輝達GB200出貨時間不會再延後，鴻海將持續受惠於AI需求提高。摩根大通證券（小摩）則估計，到2025年，AI伺服器占鴻海營收比重將達27%，給予鴻海260元的目標價。

除鴻海營收搶眼外，大立光9月營收雖然月減7%，但年增17%，且第3季營收創歷史新高，受惠於蘋果新機挹注。Apple Intelligence是否有助於掀起換機潮，成為市場關注重點。

台積電法說更是重中之重。繼大摩、小摩、瑞銀證券釋出最新的看多觀點之後，上周高盛證券也發布報告，將台積電目標價從1,230元上調到1,270元。高盛指出，預期英特爾到2026年的委外訂單規模將達213億美元，其中台積電約占107億美元，約占台積電總營收的8.5%。

就外資資金動向來看，外資雖然連續三日賣超台股，賣超總金額逾700億元，但對台積電已是轉賣為買，連續兩個交易日都是買超，累計金額為44.5億元；外資上周五（4日）買超鴻海34.2億元，終結連二賣。