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馬斯克太空夢 催動商機
特斯拉執行長馬斯克創立SpaceX，打造全球規模、投資金額都最大的太空通訊計畫「星鏈（Starlink）」，現在已發射逾6,000顆低軌衛星，總用戶數超過400萬戶，在業界獨占鰲頭，其衛星發射量與用戶數已超過其他對手總和，順勢帶旺昇達科（3491）、金寶（2312）等供應鏈。
SpaceX打造低軌衛星服務「星鏈」，2018年首次發射兩顆小型實驗通訊衛星，開啟全球規模最大，投資金額也最大的太空通訊計畫。馬斯克的目標是讓世界上每一個人都可使用高速網路服務。他認為，全球70多億人口中，還有高達37億人沒有網路可用，星鏈要提供全球涵蓋無死角的寬頻服務，讓每個人都可以高速上網。
六年前，市場還覺得馬斯克的太空夢「太瘋狂」，隨著SpaceX發射低軌衛星數量不斷增加，服務範圍也持續擴大，用戶數同步快速成長，這個夢正在一步步落實，而且變成真正的商機。
衛星產業協會（SIA）報告顯示，2023年全球衛星產業總收入達2,850億美元，其中衛星服務營收1,102億美元，但寬頻訂閱用戶數量和銷售收入分別成長27%和40%，寬頻服務已躍居成長最快的領域，年收入達48億美元，主要受惠於低軌衛星的崛起。
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