快訊

美知名學者米爾斯海默談兩岸情勢：美將確保台灣不會宣布獨立

聽新聞
0:00 / 0:00

馬斯克太空夢 催動商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

特斯拉執行長馬斯克創立SpaceX，打造全球規模、投資金額都最大的太空通訊計畫「星鏈（Starlink）」，現在已發射逾6,000顆低軌衛星，總用戶數超過400萬戶，在業界獨占鰲頭，其衛星發射量與用戶數已超過其他對手總和，順勢帶旺昇達科（3491）、金寶（2312）等供應鏈。

SpaceX打造低軌衛星服務「星鏈」，2018年首次發射兩顆小型實驗通訊衛星，開啟全球規模最大，投資金額也最大的太空通訊計畫。馬斯克的目標是讓世界上每一個人都可使用高速網路服務。他認為，全球70多億人口中，還有高達37億人沒有網路可用，星鏈要提供全球涵蓋無死角的寬頻服務，讓每個人都可以高速上網。

六年前，市場還覺得馬斯克的太空夢「太瘋狂」，隨著SpaceX發射低軌衛星數量不斷增加，服務範圍也持續擴大，用戶數同步快速成長，這個夢正在一步步落實，而且變成真正的商機。

衛星產業協會（SIA）報告顯示，2023年全球衛星產業總收入達2,850億美元，其中衛星服務營收1,102億美元，但寬頻訂閱用戶數量和銷售收入分別成長27%和40%，寬頻服務已躍居成長最快的領域，年收入達48億美元，主要受惠於低軌衛星的崛起。

低軌衛星 太空

延伸閱讀

馬斯克站台挺川普 警告若沒贏「會是最後一次選舉」

馬斯克站台處女秀獻給川普！演說暗酸拜登老扣扣 舉高拳籲註冊投票

傳馬斯克2022年起秘密資助右翼團體 金額高達數百萬美元

億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

相關新聞

聯電、緯創、台塑化同日被駭 3廠均稱對營運無影響

晶圓代工廠聯電、電子組裝廠緯創、石化大廠台塑化網站，近日都傳遭到駭客攻擊，三家公司均表示已恢復運作，對營運無重大影響。刑...

英特爾AI晶片砍單 台鏈備戰

英特爾營運遭逢逆風，傳出公司為因應內部策略調整與終端需求變化，大幅調降明年旗下AI伺服器晶片出貨目標，降幅最多高達三成以...

輝達、超微搶推新顯卡…半導體鏈備貨 動起來

輝達（NVIDIA）、超微（AMD）市場爭奪戰，從AI晶片一路打到繪圖處理器（GPU），兩強新一代AI晶片陸續面市之際，...

鴻海科技日、台積法說 聚焦

科技股進入旺季，創新產品及主題持續發光，明（8日）、後兩天登場的鴻海科技日、17日上場的台積電法說會將是兩大亮點，前者有...

英特爾 AI 晶片砍單 華碩、技嘉急向大廠調貨

英特爾傳出大砍旗下AI伺服器晶片Gaudi 3明年出貨目標，也打亂華碩、技嘉等品牌廠原本有意推出搭載英特爾晶片的AI伺服...

英特爾顯卡整軍 要擦亮PC招牌

英特爾近期營運陷入低潮，傳出雖然大砍明年AI伺服器晶片出貨目標，仍有意在2025下半年推出旗下Arc系列第二代的Batt...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。