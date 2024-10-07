SpaceX大釋單 協力廠吃紅…昇達科、金寶業績看旺
特斯拉執行長馬斯克主導的SpaceX旗下低軌衛星服務星鏈（Starlink）用戶激增，近期突破400萬戶，SpaceX加速發射第二代低軌衛星因應用戶激增之餘，先前發射的第一代低軌衛星生命周期也即將到期，引爆SpaceX新舊低軌衛星訂單同步湧進，昇達科（3491）、金寶（2312）等台灣供應鏈忙得不可開交，業績看旺。
根據星鏈統計，其低軌衛星服務用戶數於2022年12月達到第一個百萬，11個月後（2023年11月）衝上200萬戶，再隔半年於今年5月20日衝上300萬戶，近期則衝上400萬用戶，即第四個百萬用戶僅花四個多月就達陣，且用戶遍布全球100多國、地區及其他市場。
星鏈每達一個百萬級淨增用戶數時間愈來愈短，意味星鏈低軌衛星服務推廣神速，用戶增長速度愈來愈快，必須發射更多低軌衛星以滿足用戶需求，為此，SpaceX正持續發射第二代低軌衛星，供應鏈陸續出貨。
另一方面，低軌衛星發射後，在太空中服役年限約五至六年，要維持一定服務水準，營運商要不斷發射且更新低軌衛星設備，引爆供應鏈另一波商機。
SpaceX已於2023年宣布，自2020年2月以來，已有325顆星鏈衛星結束服役，並脫離軌道，預期SpaceX第一批發射衛星將陸續在2025年至2027年到期，這些既有低軌衛星退役後，需要一批新的低軌衛星接替。
法人觀察，過去SpaceX採取供應鏈垂直整合策略，除衛星本體組中，也涵蓋關鍵零組件，優點是掌握度高，且擺脫繁複供應鏈管理作業，隨著衛星發射規模放大，用戶也快速成長，加上成本降低壓力，近年有擴大外包釋單趨勢。
昇達科董事長陳淑敏日前在法說會指出，今年低軌衛星「商機」已經變成「業績」，掌握低軌衛星產業利基且有是先行者，加上未來衛星本體五至六年必須淘汰，預期低軌衛星產業將帶來多年高營收成長。
昇達科統計，上半年低軌衛星貢獻營收近四成，較去年15.2%大幅成長，8月來自低軌衛星貢獻營收更來到五成。
金寶旗下低軌衛星地面站主機板已經打入國際供應鏈，金寶2023年起為配合美系客戶，將產線移轉至墨西哥生產，該公司總經理陳威昌之前表示，看好5G和低軌衛星領域的發展，對低軌衛星通訊未來成長很有信心。
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