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台廠兩優勢 收服手機龍頭

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三星過往無論是手機、平板、電視或穿戴視裝置等產品線，幾乎超過八成的零組件都由韓國業者供應，如今三星傳出改變供應鏈策略，轉向拉攏台廠，業界分析，主要考量成本與效能兩大因素。

首先，台廠因具備規模經濟的產能，因此零組件報價大多比韓系供應鏈低，過去三星為了扶植韓系供應商，即使台廠成本較低也不願採用，如今三星似乎已經逐步甩開此一包袱。

除了成本考量外，業界分析，另一個關鍵原因在於關鍵零組件的效能，由於三星晶圓代工先進製程技術已落後台積電，為了讓自家手機能有更好的效能，力抗蘋果與大陸非蘋品牌，三星不得不捨棄自研的晶片，改用由台積電（2330）代工打造的聯發科（2454）、高通晶片。

業界人士表示，隨著全球供應鏈變化劇烈，三星過往一條龍的傳統策略其實已難以維持自身在市場的優勢，智慧手機的處理器就是最明顯的例子，也唯有透過改變供應鏈策略，甚至擴大對台採購量，才有機會與陸系、美系品牌手機廠在市場上一較高下。

法人認為，三星改變供應鏈策略，對台廠而言是一大契機，尤其三星Galaxy S系列旗艦機每年銷量至少3,000萬支以上，若能分得相關商機，有助挹注供應鏈業績成長，聯發科手握高單價的處理器，相關效益更是明顯，有望成為三星策略改變下的最大贏家。

三星 台積電 手機廠

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