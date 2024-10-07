聽新聞
0:00 / 0:00
英特爾顯卡整軍 要擦亮PC招牌
英特爾近期營運陷入低潮，傳出雖然大砍明年AI伺服器晶片出貨目標，仍有意在2025下半年推出旗下Arc系列第二代的Battlemage全新架構獨立顯卡，捲土重來搶食輝達、超微長期把持的繪圖晶片商機，意圖要以最擅長的PC相關本業重新擦亮招牌。
業界人士指出，英特爾再度進攻GPU市場，預期將採用台積電（2330）4奈米製程打造Battlemage全新架構的獨立顯卡晶片，明年下半年開始在台積電投片量產，不過封裝及測試將拉回英特爾自家負責，預計最快有望在2026年開始放量出貨，成為英特爾二度進攻獨立顯卡晶片的新武器。
據了解，英特爾自2022年推出Arc架構的電競GPU後，呈現「雷聲大雨點小」局面，不僅無法有效侵蝕輝達、超微的GPU市占率，甚至更傳出市占率始終掛零的窘境，讓英特爾不得不重新規劃GPU路線圖。
市場研究機構Jon Peddie Research針對今年第2季獨立GPU報告指出，輝達在獨立GPU市場拿下88％的市占率，其餘12％由超微奪下，英特爾市占率為零。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 CASETiFY三大保護殼開箱！Ultra終極防摔手機殼 保護角進化iPhone 16多角度掛法
📢 Windows 11重大更新刪除「29年超實用軟體」！網嘆「沒它不行」 微軟曝解方
📢 LINE免費貼圖6款來了！餃貓FAMILY畫風超Q 毛孩圖案爽用到明年4月
📢 果粉等等！蘋果10月傳還有新品發表會 5樣產品先別買
📢 【開箱】Pixel 9 Pro Fold超薄大摺疊！雙螢幕即時翻譯 當立架自拍不求人
📢 Google生日慶優惠一次看！Pixel 9 Pro送9800 配手錶折2千又送點數
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言