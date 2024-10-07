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英特爾顯卡整軍 要擦亮PC招牌

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

英特爾近期營運陷入低潮，傳出雖然大砍明年AI伺服器晶片出貨目標，仍有意在2025下半年推出旗下Arc系列第二代的Battlemage全新架構獨立顯卡，捲土重來搶食輝達、超微長期把持的繪圖晶片商機，意圖要以最擅長的PC相關本業重新擦亮招牌。

業界人士指出，英特爾再度進攻GPU市場，預期將採用台積電（2330）4奈米製程打造Battlemage全新架構的獨立顯卡晶片，明年下半年開始在台積電投片量產，不過封裝及測試將拉回英特爾自家負責，預計最快有望在2026年開始放量出貨，成為英特爾二度進攻獨立顯卡晶片的新武器。

據了解，英特爾自2022年推出Arc架構的電競GPU後，呈現「雷聲大雨點小」局面，不僅無法有效侵蝕輝達、超微的GPU市占率，甚至更傳出市占率始終掛零的窘境，讓英特爾不得不重新規劃GPU路線圖。

市場研究機構Jon Peddie Research針對今年第2季獨立GPU報告指出，輝達在獨立GPU市場拿下88％的市占率，其餘12％由超微奪下，英特爾市占率為零。

GPU 晶片 英特爾

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