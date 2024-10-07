英特爾AI晶片砍單 台鏈備戰

英特爾營運遭逢逆風，傳出公司為因應內部策略調整與終端需求變化，大幅調降明年旗下AI伺服器晶片出貨目標，降幅最多高達三成以上，並大砍台積電（2330）、日月光投控（3711）、世芯-KY（3661）、欣興（3037）、智邦（2345）等協力廠訂單，供應鏈神經緊繃。

英特爾不評論相關訊息。據悉，英特爾此次調整的是其AI伺服器晶片Gaudi 3出貨目標 ，原本預估2025年出貨量約30萬顆至35萬顆，最新消息傳出調降為20萬顆至25萬顆，最高降幅高達三成以上。

業界分析，從供應鏈近期備貨狀況來看，英特爾大砍明年Gaudi 3出貨目標，對協力廠影響程度不一。

英特爾傳大砍明年AI伺服器晶片出貨目標

英特爾Gaudi 3以台積電5奈米生產，對於英特爾傳出大幅調降明年相關產品出貨目標，台積電不評論相關消息。據悉，這次英特爾大砍單，台積電因先進製程產能需求夯，迅速由其他客戶訂單補位，影響相對小。

日月光投控向來不回應客戶相關傳聞。業界分析，日月光投控旗下日月光半導體和旗下矽品客戶群分散，且皆握有其他國際大廠訂單，應能迅速調配產能，研判若英特爾真的砍單，日月光投控也能在第一時間因應，降低衝擊。相較於台積電、日月光投控等大型半導體廠空出的產能迅速由其他客戶補上，世芯、欣興等則難免受大客戶砍單波及。

世芯為英特爾Gaudi 2 、Gaudi 3等AI伺服器晶片的特殊應用IC（ASIC）設計服務業者，客戶砍單衝擊相對大，世芯近期股價也受砍單消息影響，一路修正，第3季以來接連失守3,000元、2,000元等整數關卡，上周五（4日）收盤價為1,885元、跌40元，近一個月股價大幅回檔逾25%。

欣興為英特爾相關晶片所需載板主要供應商。欣興不評論單一客戶訂單動態，重申維持下半年AI加速器與光模組需求比上半年明顯暢旺的看法，並強調公司持續開拓多元應用客戶效益可望逐步浮現。

英特爾對自家AI晶片計畫改變，也牽動對網通大廠智邦的AI加速器需求，美系外資認為，英特爾對智邦營收貢獻占今年不到5%，影響仍屬可控。

目前全球AI晶片市場由輝達雄霸，超微、英特爾都正積極追趕。Gaudi 3是英特爾最新AI伺服器晶片，以台積電5奈米製程打造，並於今年9月下旬正式推出，標榜提供高達20％吞吐量提升，且相較於輝達H100，於執行LLaMa 2 70B推論時，在同樣的成本下，可提供二倍效能。

英特爾強調，Gaudi 3是特別為大規模生成式AI最佳化，具備64個張量處理器核心（TPC）和八個矩陣乘法引擎（MME），能加速深度神經網路運算，並搭載128 GB的HBMe2記憶體。

法人表示，英特爾合併Habana後，今年首度結合自家GPU團隊與Habana團隊，一起打造新一代AI晶片，但雙方團隊仍在磨合中，對未來態度也趨向保守，從英特爾近期加速結束Gaudi 2等舊案，並降低明年Gaudi 3出貨目標，可見一斑。