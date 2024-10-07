英特爾 AI 晶片砍單 華碩、技嘉急向大廠調貨

英特爾傳出大砍旗下AI伺服器晶片Gaudi 3明年出貨目標，也打亂華碩（2357）、技嘉（2376）等品牌廠原本有意推出搭載英特爾晶片的AI伺服器產品出貨節奏，業界密切關注相關訂單挪移狀況。

目前全球AI伺服器需求夯，輝達（NVIDIA）AI晶片仍相當搶手，超微（AMD）積極拓展市占，產能傳也不太夠，英特爾成為品牌廠若要拿到充裕的AI晶片出貨的合作首選，如今英特爾傳出明年AI伺服器晶片出貨目標大減，業者坦言，只能硬著頭皮請輝達與超微多給一點晶片。

華碩積極布局AI領域，日前宣布啟動「All in AI」計畫，以全方位的AI基礎設施解方進軍伺服器市場，其中在生成式AI應用方面，推出八GPU系列產品，當中除輝達的Blackwell HGX、超微的MI300X外，也包括英特爾Gaudi 3解決方案。

雖然英特爾Gaudi 3伺服器產品需求傳出雜音，但華碩先前表示，正與供應商及客戶緊密合作，預期下半年AI伺服器營收貢獻主要將來自輝達H100及H200。

技嘉全力揮軍AI伺服器領域，其客戶需求多樣化並同步進行，除了持續展開輝達H100／H200，及B200A／GB200等AI伺服器業務，下半年起東南亞、 歐洲、美洲等地AI伺服器組裝線陸續開出，將貢獻營運。