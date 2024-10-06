聯電證實遭駭！公司重訊回應：網站恢復運作、無資料外洩

晶圓代工廠聯電（2303）今（6）日公告，針對官網遭受網路DDoS攻擊事件進行說明，指出網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對營運也無重大影響。

據悉，聯電的官網在10月4日遇駭，修復後頁面仍時好時壞，對此聯電今日發聲明表示，公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，當日網站已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對營運無重大影響。

對於改善情形及未來因應措施，聯電強調，公司會持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，增設資安防護機制並持續密切監控，以確保資訊安全。