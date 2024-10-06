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傳PChome疑似資料庫外洩 網路家庭：不實謠言

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
網友在網路社群質疑，疑似PCHOME資料庫外洩，鎖定高儲值帳號被盜，網路家庭澄清表示為不實謠言。圖／PChome 24h購物提供
網友在網路社群質疑，疑似PCHOME資料庫外洩，鎖定高儲值帳號被盜，網路家庭澄清表示為不實謠言。圖／PChome 24h購物提供

有網友在網路社群質疑，疑似PCHOME資料庫外洩，鎖定高儲值帳號被盜，對此，網路家庭澄清表示為不實謠言，更絕無資料庫外洩之情事。

網家表示，由於PChome 24h購物系統內並無儲存用戶之密碼，此次事件實際情況經查後研判應是不肖人士先於其他網站盜取成功後，再以手上握有數組用戶的email及密碼資訊，嘗試於PChome 24h購物登入，此情況屬於用戶在多個網站皆使用相同密碼易導致的常見盜用案例。

網家也說，在第一時間即全面清查，針對疑似受影響之帳號進行強制登出，並通知用戶修改密碼，也建議用戶盡可能在不同的網站間，使用不同的密碼。

網家表示，為保障消費者權益，對於用戶個資與密碼保存有嚴格要求，也長期委託外部專業資安公司進行線上檢測與演練。經過多年不斷調整精進，近年來並未發生任何資料洩露、失竊或遺失客戶資料之事件。未來網家仍將持續精進資安防護工作，並強化顧客提醒防範，以保障公司資訊安全與維護顧客權益。

網家 資安

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