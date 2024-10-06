熙特爾攜手技嘉旗下技鋼 搶攻綠能商機

國內儲能大廠熙特爾新能源（7740）與技嘉（2376）集團旗下子公司，技鋼科技（GIGA Computing）將共同參加2024台灣國際智慧能源週及台灣國際淨零永續展，展示在綠電儲能及AI應用的合作成果。雙方在本次展會將聚焦於創新的能源管理系統（EMS）與AI技術的整合應用，帶來全方位的能源管理方案，推動未來智慧電力系統的發展。

熙特爾新能源將於本次展會中展示其領先的EMS技術，結合AI的預測功能，實現對能源需求的精準預測及智能調度。透過技鋼提供強大的AI算力，熙特爾的EMS系統能即時識別電力品質事件並預測下一秒的用電需求，從而優化電力品質，提升整體能源效率。特別是在整合風能與太陽能等波動性再生能源的過程中，EMS技術展現了其極高的靈活性與準確性。

技鋼於2023年由技嘉科技分拆獨立，從事數位轉型所需的底層架構產品研發，涵蓋資料中心到邊緣的運算設備，專注於提供HPC和AI運算等新興工作負載所需的伺服器。

透過技鋼新發表的G593-SD1水冷伺服器搭載8張NVIDIA H200 AI加速器，技鋼的AI運算平台在熙特爾的能源管理平台發揮了關鍵作用。技鋼業務副總王俊民表示，「利用G593-SD1強大的AI運算能力，技鋼協助熙特爾實現毫秒級的用電需求預測；AI預測功能不但大幅提升電網的反應速度與調節精度，使EMS得以快速應對變化即時做出反應；結合液冷技術，G593-SD1還有效降低能耗，實現穩定且讓客戶信賴的作業環境。」

熙特爾表示，藉由AI模型的應用，技鋼與熙特爾的系統可以即時識別電力品質事件，如電壓波動或諧波等問題，並基於預測的用電需求進行電力品質的即時優化。這種精準的識別與調整不僅能改善電力穩定性，還能確保系統在負載均衡方面的高效運作。基於AI的精確需求預測，負載均衡策略可以實現最佳化的調度，有效提高電網的整體運行效率。

通過AI技術的準確預測與即時調節，熙特爾與技鋼的合作顯著提升了能源利用效率，減少不必要的能源損耗。熙特爾指出，這種即時的反應和調整能力不僅提高整個電力系統的穩定性，也減少了維運成本，為客戶帶來了更加可持續的能源解決方案。

技鋼與熙特爾的合作結合了雙方的技術優勢，能為各類型運算機房及資料中心提供可靠的電源管理解決方案。熙特爾的恆有源技術，透過即時的需求預測與負載均衡，配合技鋼的高效能運算設備，可以確保對客戶的持續電源供應與優化管理，降低電力中斷風險，提高數位時代基礎架構的穩定性，為智慧城市與智能製造等領域提供強大的技術支援。