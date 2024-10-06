文科畢業闖科技圈成思科副總 林速貞：成功是段旅程

林速貞是科技公司資安領域少見的女性副總，出生在一個台灣傳統家庭，成大外文系畢業後為抗拒相親安排赴美追夢，轉行及升遷過程充滿曲折，還患上冒名頂替症候群，一場急診後她更明白，成功是段旅程而非終點。

每年9月過後，加州矽谷便進入瘋狂的科技年會高峰期。9月中，聖克拉拉會議中心（Santa ClaraConvention Center）氣派大廳內響起了不尋常的「健身舞曲」。

舞台上，穿著粉白色系優雅褲裝的林速貞（SueLin）拉開嗓門，要全場觀眾起身，跟著她跳有氧舞蹈。她是今年北美台灣科技年會（Taiwan TechSummit ）的主題演講者，一上台就打破科技會議傳統，讓大早起床還帶著睡意的數百人瞬間清醒、甚至冒汗。

外型纖細卻充滿個性的林速貞，是網路設備巨頭思科（Cisco）資安產品營運副總裁。她隸屬的安全部門，爬到副總裁的13人中，她是唯二的女性、也是唯一的亞洲女性。

除此正職之外，她的斜槓身分令人稱奇，因為她不僅是開班授課的專業健身教練，也是矽谷台灣社群頗為知名的樂團主唱。在家庭生活中，她是妻子，也是兩個孩子的母親。

林速貞追尋並實現美國夢，一路上挫折無數。翻開她的學歷，其實與科技完全扯不上邊。

出生在一個台灣傳統家庭，林速貞是家中老大，有4個弟妹，從小練就一手燒菜功夫。「媽媽認為女孩子書不用讀太多，找個好丈夫嫁了，幫忙減輕家庭負擔就好」。她受訪告訴記者，爸媽在她準備上大學時已忙著安排相親，促使她遠赴美國、尋找自我。

畢業於成大外文系，林速貞1992年赴美後先取得伊利諾大學（University of Illinois）大傳碩士，隨後進入廣告公司擔任媒體企劃。由於薪水不足應付生活所需，趁著網際網路起飛之際，她掏出5000美元的全部積蓄，考取微軟（Microsoft）系統工程師認證。

自那一刻起，林速貞便一腳踏進薪酬豐厚但競爭激烈的科技業。

頭8年，她做著低階的客服工程師（Tech Support）工作，於第一線面對客戶。在女性極少的環境裡，她經歷過種族和性別歧視，即便幾年過後，她已成為資深人員，有些客戶還是只願意跟男性工程師溝通。

轉換過幾家公司做著相同職務後，不願待在舒適圈的她，在網路通訊設備公司瞻博網絡（JuniperNetworks）時，便鼓起勇氣向上司爭取專案經理一職，並自願挑戰被視為燙手山芋的「政府認證項目」。

帶過大案子後，林速貞開始被不同長官和公司挖角，做著各種「從無到有、開天闢地」的工作，直到今年3月，在經過9個層級面試審核後，她成為思科安全部門副總裁。

憑藉一股衝勁和不服輸的精神，林速貞讓自己從一名門外漢躋身科技公司高層管理團隊。逾25年的過程當中，她待過6家公司、勝任過15種職務角色、考取21張專業證照。

她形容，這就像一把瑞士刀，「我為自己配備了各種不同的工具和技能」。

她進一步描繪自己求好的個性，「我不服輸到什麼程度呢？房地產經紀人仗著我不懂條文帶我買房，我就乾脆去考了房地產經紀人認證。我身體搞壞了，就去考了專業健身證照」。

不過，她有感而發表示，知識、技術、程序都不難，最難的是人際關係，這也是令她深感挫折之處，「到這個高階層級，同儕個性都很強悍，起初甚至覺得自己快要被吞噬了」。

在競爭激烈的壓力下，林速貞也時常患上在矽谷相當普遍的「冒名頂替症候群」，不停懷疑自己是個「假貨」、感覺自己不夠好、不夠格，必須求助心理諮商。

她分享，「男性主導的環境中，女性往往對自我要求比較苛刻」。後來她試圖轉念，「如果我都通過9個層級面試了，我應該要相信自己，難不成他們都看走眼了嗎？」她鼓勵遭遇相同症狀的人從「客觀角度」看待自己。

工作繁忙下，不僅心理，林速貞身體也出現警訊，7月時，她開會過程中左眼突然看不見被送往急診室，原本懷疑是中風，後來確診是長期偏頭痛造成的症狀。出院後，她徹底反思。55歲、即將邁入空巢期的她，瑞士刀上如今又多了一把工具，叫做「時間安排」。

在經歷種族、性別、人際、身心失衡等考驗後，工作不再是她生活的全部重心，「該運動就運動、該練唱就練唱，每天希望做一餐飯給家人吃，工作效率還因此提升了」。

她強調，這一路上若沒有另一半支持很難熬過來；未來，在工作、家人、興趣外，她最想做的事，便是將人生經驗傳承給下一代，尤其是正在高科技界攀爬階梯的女性。

林速貞說，「在這個瞬息萬變的AI世界，你獨特的經驗、你的滿腔熱情及身心健康，就是你最大的優勢。明智地善用這些優勢，你的成就將無可限量」。

回望人生起伏，她認為，「善待自己，成功不是一個終點，而是一段旅程」。