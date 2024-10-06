美國可能制裁陸面板廠 聯詠等高階DDIC有望受惠

美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單，法人機構認為，對台灣DDIC族群的正負面影響皆有，去中化對台灣DDIC業者不一定是正面，因為中國是很大的消費性市場，但整體而言，面板大都是消費性產品為主，和總體經濟相關較大，聯詠（3034）等具備技術實力的公司有更大優勢。

法人機構表示，美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單，有利台灣面板廠的發展，不過，國內面板驅動IC（DDIC）在韓、台、中等主要面板廠都有供貨，因此大陸面板即使受到制裁，對台灣DDIC正負面影響皆有，去中化對台灣DDIC業者不一定是正面，因為中國是很大的消費性市場。

美眾議院提及過去二年陸系顯示器行業成長快速，由天馬、BOE出貨量推估，目前在智慧型手機OLED、LCD份額分別為28%及48%，不過這來自國家大量補貼，包括零利率或低於市場利率的政府貸款、研發補貼、低企業稅以及購買補貼等優勢構成。

韓系面板廠設立的供應商門檻嚴格，台系DDIC廠打入不易。近來中國OLED面板市占率攀升，主要原因為韓系面板大廠對中低階應用撤守、中國手機對OLED技術導入比重快速提升。因此，大多寄望中國手機OLED DDI導入比重提升，中系面板廠將會增加供應商，除在OLED DDI發展速度比較快的廠商，如聯詠、瑞鼎（3592）外，奇景、天鈺（4961）、敦泰（3545）等業者都有可能加入，且中系面板廠會給中國本土DDIC業者一定量訂單的趨勢不變。手機以外的中低階應用，台系DDIC壓力變大，中系DDIC廠商在中低階LCD、OLED DDI價格競爭愈來愈劇烈，即便台灣廠商自詡在技術上有領先，但還是要有足夠大的市場。

目前各家DDIC廠商對於整體消費市場前景仍然是保守看待，第3季大尺寸DDIC整體需求不佳，上半年TV相關拉貨就告一段落，下半年進入庫存調節；PC、NB、顯示器等IT應用，目前只有電競相關的產品需求比較熱絡。

3Q24新智慧手機市場推出，帶動營運成長，其他應用的需求都不如過往傳統旺季。聯詠因成功切入韓系面板廠，使下半年營運優於同業。