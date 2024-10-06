快訊

賴清德親下三道軍令整頓卻遭反彈 凸顯出綠營更大危機

鴻海攜手義大利經典設計 Model D新車款能再造傳奇？

MLB／幸運撿到大谷季後賽首轟球 道奇女球迷興奮：不會賣掉

聽新聞
0:00 / 0:00

美國可能制裁陸面板廠 聯詠等高階DDIC有望受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單，法人機構認為，對台灣DDIC族群的正負面影響皆有。（聯合報系資料庫）
美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單，法人機構認為，對台灣DDIC族群的正負面影響皆有。（聯合報系資料庫）

美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單，法人機構認為，對台灣DDIC族群的正負面影響皆有，去中化對台灣DDIC業者不一定是正面，因為中國是很大的消費性市場，但整體而言，面板大都是消費性產品為主，和總體經濟相關較大，聯詠（3034）等具備技術實力的公司有更大優勢。

法人機構表示，美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單，有利台灣面板廠的發展，不過，國內面板驅動IC（DDIC）在韓、台、中等主要面板廠都有供貨，因此大陸面板即使受到制裁，對台灣DDIC正負面影響皆有，去中化對台灣DDIC業者不一定是正面，因為中國是很大的消費性市場。

美眾議院提及過去二年陸系顯示器行業成長快速，由天馬、BOE出貨量推估，目前在智慧型手機OLED、LCD份額分別為28%及48%，不過這來自國家大量補貼，包括零利率或低於市場利率的政府貸款、研發補貼、低企業稅以及購買補貼等優勢構成。

韓系面板廠設立的供應商門檻嚴格，台系DDIC廠打入不易。近來中國OLED面板市占率攀升，主要原因為韓系面板大廠對中低階應用撤守、中國手機對OLED技術導入比重快速提升。因此，大多寄望中國手機OLED DDI導入比重提升，中系面板廠將會增加供應商，除在OLED DDI發展速度比較快的廠商，如聯詠、瑞鼎（3592）外，奇景、天鈺（4961）、敦泰（3545）等業者都有可能加入，且中系面板廠會給中國本土DDIC業者一定量訂單的趨勢不變。手機以外的中低階應用，台系DDIC壓力變大，中系DDIC廠商在中低階LCD、OLED DDI價格競爭愈來愈劇烈，即便台灣廠商自詡在技術上有領先，但還是要有足夠大的市場。

目前各家DDIC廠商對於整體消費市場前景仍然是保守看待，第3季大尺寸DDIC整體需求不佳，上半年TV相關拉貨就告一段落，下半年進入庫存調節；PC、NB、顯示器等IT應用，目前只有電競相關的產品需求比較熱絡。

3Q24新智慧手機市場推出，帶動營運成長，其他應用的需求都不如過往傳統旺季。聯詠因成功切入韓系面板廠，使下半年營運優於同業。

智慧型手機 美國 聯詠 面板

延伸閱讀

法人：台股本週需突破短壓 市場關注台積電營收表現

芝加哥國慶酒會 美中西部多州官員議員齊聚

波士頓國慶酒會 台灣與美國新英格蘭像信賴老友

戴琪捍衛大漲中國電動車關稅 稱是振興國產正當工具

相關新聞

美國可能制裁陸面板廠 聯詠等高階DDIC有望受惠

美國制裁恐將大陸面板廠列入黑名單，法人機構認為，對台灣DDIC族群的正負面影響皆有，去中化對台灣DDIC業者不一定是正面...

iPhone 16加持 鴻海、大立光Q3營收創新高

iPhone 16拉貨動能強勁，供應鏈同步吃補，鴻海、大立光今年第三季均創單季新高，展望第四季，鴻海營運有望逐季加溫，大...

鴻海第3季營收寫佳績…跳高增近二成 樂觀持續向上

鴻海昨（5）日公布9月營收7,330億元，月增33.6%、年增10.9%，為歷年同期次高，主要是受惠消費智能產品（主要是...

大立光第3季營收寫佳績…攀峰躍進73% 創單季新高

大立光昨（5）日公布9月合併營收65.23億元，月減7%，仍為同期次高，較去年同期成長17%；大立光表示，10月拉貨動能...

鴻華先進營收寫最旺9月

鴻海集團旗下鴻華先進昨（5）日公布9月營收7.49億元，為同期新高，月增1.4%，年增912.1%。其中，9月乘用車營收...

聯發科新旗艦晶片 9日亮相

進入第4季，手機晶片大廠聯發科即將端出年度大菜，日前已宣布將於10月9日推出新一代天璣旗艦晶片，外界預期應是最新的天璣9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。