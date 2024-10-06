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iPhone 16加持 鴻海、大立光Q3營收創新高
iPhone 16拉貨動能強勁，供應鏈同步吃補，鴻海、大立光今年第三季均創單季新高，展望第四季，鴻海營運有望逐季加溫，大立光將在十月中旬召開法說會，近期市場傳出蘋果因為iPhone 16銷售不佳砍單，屆時，大立光董事長林恩平的看法將成手機產業第四季景氣重要風向球。
鴻海九月營收七千三百三十億元，為歷年同期次高，主要受惠消費智能產品強勁成長；第三季營收達一點八五兆元，創單季新高，季增百分之十九點四、年增百分之二十點一。
鴻海表示，下半年為資通訊傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運表現，將約略符合目前市場預期。
大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，受惠iPhone 16系列及華為等新機齊發，大立光八月營收一舉衝破七十億元大關，改寫單月新高，惟因客戶提前拉貨，九月營收小幅拉回。
大立光九月合併營收六十五點二三億元，月減百分之七，仍為同期次高，年增百分之十七，大立光第三季合併營收一八九點四九億元，創單季新高；大立光表示，十月拉貨動能和九月差不多。
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