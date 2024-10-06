大立光第3季營收寫佳績…攀峰躍進73% 創單季新高

大立光（3008）昨（5）日公布9月合併營收65.23億元，月減7%，仍為同期次高，較去年同期成長17%；大立光表示，10月拉貨動能和9月差不多。

大立光營收 大立光第3季合併營收189.49億元，創單季新高，較今年第2季成長73%，較去年同期成長39%；累計今年前九月合併營收412.48億元，較去年同期成長33.2%。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，受惠iPhone 16系列及華為等新機齊發，大立光8月營收衝破70億元大關，改寫單月新高，惟因客戶提前拉貨，9月營收小幅拉回。

大立光統計，由9月出貨產品結構來看，以1,000萬畫素產品居多數，1,000萬畫素以上鏡頭占比60～70%，800萬畫素鏡頭產品占比0～10%，2,000萬畫素以上產品占比10～20%，低於500萬畫素產品占比20～25%。

大立光預計本月中召開線上法說會，由董事長林恩平主持，將公布第3季財報，並說明第4季展望，預料新機後續出貨情形、手機鏡頭規格升級等議題將是會中焦點。

近期市場傳出蘋果因為iPhone 16銷售不佳砍單，因此屆時林恩平的看法將成手機產業第4季景氣重要風向球。

林恩平之前指出，潛望式鏡頭等高階手機鏡頭下放到客戶中階產品，若拉貨多，對大立光業績就會有幫助。同時，下半年大立光產能利用率逐漸改善，生產良率也儘量努力。法人認為，隨產能利用率與良率同步提升，可望帶動該公司下半年獲利上揚。



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