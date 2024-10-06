鴻海第3季營收寫佳績…跳高增近二成 樂觀持續向上

鴻海（2317）昨（5）日公布9月營收7,330億元，月增33.6%、年增10.9%，為歷年同期次高，主要是受惠消費智能產品（主要是iPhone 16）強勁成長；第3季營收達1.85兆元，創同期新高，季增19.4%、年增20.1%，優於預期。

鴻海營收 展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運仍會逐季加溫，預期第4季營運表現將約略符合目前市場預期。鴻海今年前九月營收4.72兆元，年增9.7%，為歷年同期新高。

鴻海9月營收月增33.6%，其中「消費智能產品」月對月強勁成長，主要受惠9月新產品發布；「雲端網路產品」、「元件及其他產品」月對月顯著成長，主要受惠人工智慧（AI）伺服器需求持續，以及消費智能產品的零組件出貨增加；「電腦終端產品」衰退，因拉貨動能保守。

鴻海科技日將在10月8日與9日舉行兩天，將發表兩款新的電動車Model D與Model U，另外，合作夥伴包括輝達（NVIDIA）、Google與BMW高層都將出席演講站台，最受矚目的輝達GB200人工智慧（AI）伺服器，也將展示量產版本，將大幅增添2025年的業績成長力道。

外界人士猜測，鴻海今年科技日將展示的Model D電動車，接近多功能休旅車（MPV）的設計，至於Model U則是屬於多人小型巴士電動車的設計。同時，繼Model C持續交車之中，今年底還將量產第二款電動車Model B，為2025年的電動車部門增添新的成長力道。



延伸閱讀

鴻華先進營收寫最旺9月

鴻海科技日8日登場 GB200量產版將亮相受矚目