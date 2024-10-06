鴻華先進營收寫最旺9月
鴻海（2317）集團旗下鴻華先進（2258）昨（5）日公布9月營收7.49億元，為同期新高，月增1.4%，年增912.1%。其中，9月乘用車營收占比93.6%、電動巴士占比5.9%、技術服務占比0.5%。
展望今年第4季，鴻華先進表示，乘用車因應市場需求陸續交車，第4季營收表現將優於去年同期。
鴻華先進前九月營收69.27億元，為同期新高，年增1,077.2%。其中乘用車營收占97.3%、電動巴士占2.5%、技術服務占0.2%。
鴻華先進表示，乘用車2023年底開始交車，年對年增長；電動巴士年比下滑；技術服務年比上升。
鴻華先進今年乘用車持續擴大出貨，主要受惠旗下開發的Model C車款（納智捷n7）擴大交車，至於鴻華先進與納智捷合作的第二款電動車，工程開發已經啟動。鴻華先進之前表示，第二款電動車Model B第4季量產，除了台灣，還鎖定東南亞和歐洲拓展銷售。
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