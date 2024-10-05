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鴻海科技日8日登場 GB200量產版將亮相受矚目

中央社／ 台北5日電

台股本週下跌520.08點，跌幅約2.28%，收在22302.71點。鴻海科技日將於8日登場，鴻海與輝達（NVIDIA）合作的AI伺服器GB200量產版將亮相，為市場矚目的焦點，是否為AI族群注入動能值得關注。

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達執行長黃仁勳日前接受美國媒體CNBC專訪說，輝達新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產，市場需求「很瘋狂」。黃仁勳一席話，使得台積電及鴻海等再度獲得市場資金青睞，相關概念股4日股價勁揚。

鴻海科技日將於8日和9日在台北南港展覽館1館舉行，聚焦生成式AI、國際化及夥伴關係等，將展現完整AI解決方案和創新科技成果；其中，鴻海與輝達合作的GB200伺服器採用Blackwell架構的AI高階晶片，將在科技日亮相，備受矚目。

GB200將於11月量產，12月出貨，法人預期，GB200伺服器可望在2025年逐步放量。除鴻海和晶片代工廠台積電，散熱廠奇鋐水冷板和分歧管已通過輝達認證，導軌廠川湖和被動元件廠國巨也取得輝達推薦供應商資格，營運可望逐步受惠。

隨著鴻海科技日將登場，是否使得輝達Blackwell和GB200題材持續延燒，為相關概念股注入動能備受關注。據鴻海指出，新Model D和Model U兩款電動車也將在科技日亮相。

法人表示，時序步入上市櫃企業公布9月營收旺季，業績較佳的族群可望吸引資金進駐，是牽動個股股價表現的關鍵，也是下週市場關注的重點。

AI 輝達 鴻海

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