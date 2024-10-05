外交部吳志中：我方欣見台積電在德投資順利

外交部政務次長吳志中4日晚間受邀出席「德國在台協會」（German Institute Taipei）於國立台灣科學教育館舉辦的「2024德國國慶酒會」。 吳志中指出，我方欣見台積電（2330）在德勒斯登的半導體投資案進行順利，另肯定德國軍艦於9月13日穿越台灣海峽，與理念相近夥伴共同捍衛國際法及國際水域的航行自由權。

吳志中致詞表示，台德關係持續深化，德國薩克森邦2024年在台正式設立科技辦事處即為一例。另我方欣見台積電在德勒斯登的半導體投資案進行順利，德國聯邦總理舒爾茲（Olaf Scholz）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8月20日連袂出席首座台歐合作半導體廠的破土儀式，充分展現對台歐共同打造民主供應鏈的堅定支持。此外，吳政務次長肯定德國軍艦於9月13日穿越台灣海峽，與理念相近夥伴共同捍衛國際法及國際水域的航行自由權。

德國在台協會代表許佑格（Jörg Polster）向本周受颱風影響的台灣民眾慰問致意，並表示台德各領域交流密切，如雙方自921大地震以來災防合作持續深化，而柏林圍牆倒下35年來，德國蛻變為歐盟重要的一部分，也與台灣發展穩定的經貿關係。此次德國國慶活動他特別邀請參加半導體廠所在的薩克森邦共同參與，深具意義。

德國薩克森邦廳長根可夫（Sebastian Gemkow）以預錄影片分享自幼見證東德共產統治瓦解的進程，強調自由的重要意涵，以及此一價值連結台灣、德國與薩克森邦人民間的友誼與經濟文化夥伴關係。根可夫廳長另表示台積電在薩克森邦的投資案，對台德是雙贏結果，更可作為未來台德科技與教育合作的典範。

德國在台協會特別安排台德特色舞蹈並結合影音藝術，氣氛熱烈隆重，酒會逾200人出席，包括駐台使節及政商等各界人士，賓客互動熱絡，彰顯台德近年更趨緊密的關係及友好情誼。