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大立光第3季營收189.49億元創新高 10月動能持平

中央社／ 新竹5日電

光學鏡頭廠大立光9月營收自8月的高點滑落，不過第3季總營收達新台幣189.49億元，季增72.5%，創下單季新高。大立光表示，10月動能與9月相當。

大立光自結9月營收65.24億元，月減7.04%，不過仍較去年同期增加17.08%。大立光指出，9月營收較8月下滑，主要是因為8月先行出貨給客戶影響。

大立光第3季營收189.49億元，季增72.5%，也較去年同期增加39%，並創下單季新高；累計前3季營收412.47億元，年增33.23%。

展望未來，大立光表示，客戶持續為新機拉貨，10月動能將與9月相當。因去年10月業績基期較高，大立光10月營收年增幅度可能縮小。

大立光 營收

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