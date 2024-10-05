緯創家庭日登場！董座林憲銘傳將現身 親領萬人同樂

AI伺服器代工大廠緯創（3231）將於5日召開年度家庭日活動，今年主題則訂為「海洋FUN水樂園」，並將在萬里白宮行館來舉辦，預計將有近萬名集團成員齊聚，現場除了備有總獎金15萬元的抽獎外，還安排了包括「沙丘奪寶、麻吉闖關、沙雕體驗活動、快問快答」等一系列精彩活動，讓員工帶全家同樂，而董事長林憲銘屆時預計也將親自現身。

緯創受到AI巨浪的助攻，不僅手握輝達（NVIDIA）GPU基板代工大單，更入手多家CSP雲端服務供應商的龐大伺服器訂單，也帶動集團整體聲勢大起，而集團今年的家庭日活動，也同樣幸運的躲過了颱風的影響，將在今日下午一點正式開始，內部為方便員工及家屬的與會，特地安排專車接送，目前除了在台北市、新北市安排至少8條路線的專車外，針對外縣市的部分，更安排了高達10條的路線，將分散於新竹、桃園等地的員工全都安全接送來萬里。

據悉，緯創家庭日去年選在新北市三重的大都會公園舉辦並大獲成功，而今年移師至萬里地區舉辦，還大手筆將整個海灘承包下來，可說是盛況空前，而集團還貼心的為每位員工製作了活動手環，以及參加禮（防水大提袋、速乾毛巾、回收紗漁夫帽、海灘球），還有提供免費的餐點，而同仁本人12歲（含）以下子女、孫子女若一同參加，在現場也將可領到「小緯創人專屬禮」一人一件的兒童紀念衫。