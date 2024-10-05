張忠謀籲培育三領域佼佼者

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
台積電創辦人張忠謀。 圖／聯合報系資料照片
台積電創辦人張忠謀。 圖／聯合報系資料照片

第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」昨（4）日登場，擔任評審委員之一的台積電（2330）創辦人張忠謀會前受訪時提到，將出席10月26日的台積電運動會，此外，他親筆撰寫的個人自傳下冊將問世，與上冊相隔了26年，張忠謀微笑說，如果大家有興趣，就去買一本來看。

張忠謀透露，自傳下冊已於兩周前完成校稿，預計在11月底正式出版。對於自傳下冊的內容，張忠謀保持神秘，僅表示「有興趣的話，就買一本來看。」

張忠謀昨日以評審委員身分，受邀為第五屆「蔡萬才台灣貢獻獎」致詞，他指出，歷屆貢獻獎得主，選出不同領域佼佼者，如果說要有一點遺憾，就是希望台灣未來可以多出一點「財經管理、科學生技、政治教育」三大領域得獎者。

張忠謀指出，過去每一屆貢獻獎的被推薦者都實至名歸，涵蓋文化、藝術、醫療服務等多元領域，認同蔡萬才家族創立這個獎項的目的，是希望獎勵這些對社會有貢獻正向力量的人，讓他們繼續在社會發光、有影響力，也讓社會有依存學習榜樣。

話鋒一轉，張忠謀說，稍有遺憾的是，被推薦者比較缺乏財經管理、科學生技以及政治教育等類別的個人或團體，期望在往後，有機會出現這類的被推薦者。

「蔡萬才台灣貢獻獎」自2015年開始設立，根據富邦金公布資訊，每屆被推薦者的資格，為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻的個人或團體。

台積電 張忠謀

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