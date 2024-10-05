OpenAI籌資 供應鏈迎大單

美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI成功籌得鉅資、又獲得40億美元的新信用額度，華爾街日報（WSJ）分析，OpenAI將以這筆資金擴充算力，可望成為輝達（NVIDIA）訂單前景的利多。作為輝達主要供應商的台積電，也有望同步受惠。

OpenAI 2日正式宣布，在新一輪籌資募得66億美元，使估值達到驚人的1,570億美元，但OpenAI今年營收預估為37億美元。

WSJ分析，這顯示投資人是在押注OpenAI的未來發展，因此OpenAI將需要擴充運算能力，持續打造能驅動其事業發展的大型語言模型（LLM），這可能會是新籌得資金的主要用途，也代表著晶片製造商、伺服器製造商和其他AI基礎建設關鍵組成零組件的製造商，未來都將獲得更大量的訂單。

基於輝達在AI晶片和AI應用設計軟體的領導地位，該公司將成為最大受益者；輝達也參與OpenAI這一輪籌資。

輝達資料中心在明年1月止的今年度營收預料將達到近1,100億美元，比去年的475億美元翻增逾一倍，更比超微今年的資料中心營收預估高出約七倍。

Raido Free Mobile分析師溫德瑟表示，OpenAI新籌得的資金中，推測很大一部分最終將進到輝達口袋。而台積電是輝達的主要供應商。OpenAI籌得的數十億美元也將使AI交易繼續維持活力好一陣子。

晶片製造商也成為3日少數股價明顯大漲的科技股之一。輝達和超微（AMD）股價3日分別大漲3%和近2%。輝達執行長黃仁勳2日接受CNBC訪問時表示，下一代的Blackwell系統需求「瘋狂」，也有助輝達大漲。